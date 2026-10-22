MANCIANO – La comunità di Manciano piange la scomparsa di Maurizio Lusini, morto all’età di 70 anni, che in passato ha ricoperto incarichi nelle istituzioni locali, mettendosi al servizio del territorio.

A esprimere il cordoglio è l’Amministrazione comunale di Manciano, che ha ricordato il suo impegno politico e istituzionale. Lusini è stato consigliere comunale dal 1995 al 1999 e ha ricoperto anche il ruolo di assessore della Comunità Montana.

Il cordoglio dell’Amministrazione comunale

Nel messaggio di cordoglio, il sindaco Mirco Morini e l’intera Amministrazione comunale hanno voluto ricordare il contributo dato da Lusini alla comunità, esprimendo vicinanza ai suoi familiari in questo momento di dolore.

Il Comune si stringe con affetto alla famiglia e porge le più sentite condoglianze per la scomparsa dell’ex amministratore.