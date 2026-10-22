GROSSETO – Sono iniziati i lavori di consolidamento della cappella interna al padiglione centrale della Rsa di via Ferrucci.

L’intervento, dal valore complessivo di 100mila euro, riguarda il consolidamento delle fondazioni, resosi necessario a seguito di fenomeni di cedimento che hanno provocato alcune fessurazioni. Le opere comprendono, oltre agli interventi di consolidamento fondale, il ripristino dei quadri fessurativi presenti sia all’interno sia all’esterno dell’edificio.

“I lavori rappresentano un ulteriore passo nel percorso di manutenzione e valorizzazione delle strutture comunali – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi -, con l’obiettivo di preservare la funzionalità e garantirne la conservazione nel tempo. La Rsa Ferrucci rappresenta un luogo importante per Grosseto e per la sua comunità, un punto di riferimento per gli anziani e per le persone che, quotidianamente, vivono e frequentano questa struttura”.

“L’intervento si inserisce nell’impegno dell’Amministrazione comunale volto a garantire la conservazione e la piena efficienza del patrimonio dell’Ente, con particolare attenzione ai luoghi che svolgono una funzione significativa per la comunità”.