GROSSETO – Fino al 31 ottobre 2026 sarà possibile presentare domanda per l’erogazione del Bonus centri estivi 2026, un contributo economico una tantum rivolto alle famiglie con figli tra i 5 e i 14 anni per la partecipazione ad attività socio-educative e ricreative nel periodo compreso tra il 10 giugno e il 15 settembre 2026.

Il contributo prevede un rimborso fino a un massimo del 70% delle spese sostenute per la frequenza di centri estivi privati.

«Con questa iniziativa vogliamo offrire un sostegno concreto alle famiglie, favorendo al tempo stesso il benessere dei più piccoli e le opportunità di socializzazione e inclusione – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Istruzione Angela Amante –. I centri estivi rappresentano un’importante occasione di crescita educativa e personale per bambini e ragazzi, oltre a costituire un valido supporto per i genitori nella conciliazione tra impegni lavorativi e vita familiare».

La domanda potrà essere presentata esclusivamente online attraverso lo Sportello telematico del Comune di Grosseto, nella sezione Servizi scolastici per l’infanzia – Servizi educativi 0-6 anni – Contributo bonus centri estivi 2026.

I requisiti di accesso, l’avviso pubblico e tutte le informazioni relative alle modalità di compilazione sono consultabili sul sito istituzionale, alla pagina https://sportellotelematico.comune.grosseto.it/procedure%3Ac_e202%3Abonus.estate. Le domande presentate con altre modalità non saranno accolte.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio Servizi educativi ai numeri 0564/488778/779/786 o scrivere a: [email protected].