GROSSETO – La Venerabile arciconfraternita di Misericordia di Grosseto ha presentato il programma delle celebrazioni al cimitero della Misericordia in occasione di Ognissanti e la commemorazione dei defunti. Di seguito il programma.
La messa prefestiva del 31 ottobre
Il primo appuntamento è sabato 31 ottobre, alle 15.30, con la messa prefestiva della solennità di Ognissanti. La celebrerà don Santino Maisano, parroco del Sacro Cuore.
La commemorazione dei defunti, lunedì 2 novembre
Lunedì 2 novembre è la commemorazione di tutti i fedeli defunti. Due gli appuntamenti in programma: alle 10.30 la deposizione della corona al monumento ai caduti del 4° Stormo; alle 15.30 la messa presieduta da monsignor Bernardino Giordano, vescovo di Grosseto.
Gli orari di apertura del cimitero
Da lunedì 26 ottobre a domenica 8 novembre il cimitero della Misericordia osserva un orario unico: tutti i giorni dalle 8 alle 18. In questo periodo soci e utenti possono anche regolarizzare la quota associativa e il canone della lampada votiva.