SCARLINO – Una recinzione danneggiata, una rete bucata e sollevata da terra e il rischio che i cani finiscano in mezzo alla strada. È la situazione segnalata da una lettrice per l’area di sgambamento cani di via Belvedere, a Scarlino, dove, secondo quanto riferito, si sarebbero già verificati più episodi di fuga degli animali a causa delle condizioni della recinzione.

«La recinzione è danneggiata: la rete è bucata e sollevata da terra, e i cani riescono a scappare e a finire in mezzo alla strada», scrive la cittadina in una segnalazione inviata alla nostra redazione. «È già successo più volte».

«Solo grandi spaventi, ma potrebbe accadere qualcosa di peggio»

Finora, secondo quanto raccontato nella lettera, gli episodi non avrebbero avuto conseguenze gravi, ma la preoccupazione resta alta. «Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi, solo grandi spaventi, ma è questione di tempo prima che accada qualcosa di peggio, per gli animali e per chi si trova a passare in auto, moto o bicicletta».

Il problema, dunque, non riguarderebbe soltanto la possibilità che i cani escano dall’area loro destinata, ma anche i rischi per la circolazione stradale. Un animale che si ritrova improvvisamente in mezzo alla carreggiata può infatti mettere in pericolo se stesso e chi transita lungo la strada.

«Il problema è stato segnalato più volte»

La cittadina sostiene che la situazione sia già stata portata all’attenzione dell’amministrazione comunale, senza che finora siano stati effettuati interventi risolutivi. «Il problema è stato segnalato più volte, sia sui social network come Facebook sia direttamente alla sindaca, senza che a oggi si sia visto alcun intervento», si legge nella lettera.

Da qui la richiesta di intervenire per ripristinare la recinzione e impedire che gli animali possano continuare a uscire dall’area di sgambamento.

«Non si parla di comodità, ma di sicurezza»

Nella segnalazione non manca una critica più generale all’attenzione riservata alla zona di via Belvedere e ai servizi destinati a chi possiede animali. «So bene che via Belvedere è sempre stata un po’ lasciata da parte e che Scarlino non si può definire un comune particolarmente attento alle esigenze di chi ha animali, non è certo un paese pet-friendly», afferma la cittadina.

Il punto centrale, tuttavia, è soprattutto la sicurezza dell’area. «Ma qui non si parla di comodità o di servizi in più: si parla di sicurezza», ribadisce. «Basterebbe un intervento semplice per riparare la rete e mettere in sicurezza l’area, invece di sole promesse».

Un servizio per residenti e turisti

La segnalazione si conclude con una riflessione sull’importanza di uno spazio adeguato per gli animali, anche in considerazione della vocazione turistica del territorio.

«Molte delle persone che scelgono questa zona per le vacanze viaggiano con uno, se non due cani», osserva la cittadina, sottolineando come la presenza di un’area di sgambamento in buone condizioni possa rappresentare un servizio utile non soltanto per chi vive a Scarlino, ma anche per chi sceglie la località per trascorrere le proprie vacanze. Un’area sgambamento sicura e curata è un servizio utile ai residenti e un biglietto da visita per il territorio», conclude la segnalazione, con l’auspicio che si possa intervenire per risolvere la situazione e scongiurare possibili incidenti.