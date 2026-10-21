MARINA DI GROSSETO – Un gravissimo atto vandalico ha colpito il cuore del Club Velico e il Circolo Nautico Maremma a Marina di Grosseto. «Tutto è avvenuto sulla spiaggia nella notte tra il 18 e il 19 ottobre – raccontano dal Circolo nautico – i delinquenti hanno preso di mira le imbarcazioni della scuola vela, provocando ingenti danni strutturali ai mezzi destinati ai corsi dei ragazzi e devastando il sistema di videosorveglianza locale».

Le telecamere avrebbero ripreso qualcosa

Tuttavia, il tentativo di oscurare le telecamere di sicurezza sarebbe riuscito solo in parte. «Prima di essere messe fuori uso, una delle telecamere di sorveglianza è riuscita a immortalare nitidamente le fasi iniziali della spregevole quanto ingiustificata azione – ricordano dal Circolo nautico – nei filmati si vede chiaramente un vandalo all’opera mentre impugna un flessibile a batteria, utilizzato presumibilmente per tagliare le strutture di protezione e danneggiare le imbarcazioni e i dispositivi stessi. Le immagini, immediatamente recuperate dai responsabili dei due club, sono state consegnate alle forze dell’ordine che hanno avviato le indagini».

Il video rappresenta una traccia fondamentale per l’identificazione di chi ha fatto il danno. «Ciò che desta maggiore sconcerto è la ripetitività di questi episodi: si tratta infatti del terzo atto vandalico subito dai due sodalizi nel giro di poco tempo – raccontano dal Circolo – Davanti a questa vera e propria escalation, sorge spontanea una domanda: chi può mai volere creare un danno simile a una scuola di vela? A chi può dare fastidio un’associazione sportiva che si occupa di educare i giovani e promuovere l’amore per il mare?».

«Resta l’amarezza per un gesto mirato – concludono – che colpisce una realtà sociale pulita e di riferimento per l’intera comunità, mentre si attendono risposte dalle indagini in corso».