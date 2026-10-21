GROSSETO – La Lilt di Grosseto si occupa anche di diabetologia e disordini metabolici perché il diabete di tipo 2 e la sindrome metabolica sono strettamente correlati a un maggior rischio oncologico. La Lega italiana per la lotta contro i tumori, infatti, promuove costantemente il benessere psicofisico e i sani stili di vita (attività fisica regolare e dieta mediterranea ricca di fibre) per prevenire contemporaneamente sia l’insorgenza del diabete che lo sviluppo di patologie tumorali.

Per questo ha strutturato un ambulatorio dedicato alla prevenzione del diabete e dei disordini metabolici. Viene gestito dalla dottoressa Gigliola Sabbatini, una specialista in endocrinologia esperta in diabetologia.

Per dare un’idea delle problematiche legate a tale patologia, di seguito alcuni numeri e tipologie principali in Italia:

Persone diagnosticate: circa 3,8 – 4 milioni di cittadini.

di cittadini. Casi non diagnosticati: si stima che oltre 1 milione di persone abbia il diabete senza saperlo.

di persone abbia il diabete senza saperlo. Persone ad alto rischio: circa 4 milioni di individui.

di individui. Diabete di tipo 2 : rappresenta oltre il 90% di tutti i casi diagnosticati.

: rappresenta oltre il di tutti i casi diagnosticati. Trend: la diffusione della malattia è aumentata del 23% negli ultimi vent’anni, anche a causa dell’invecchiamento della popolazione (dati Fondazione Veronesi).

Il programma Salute metabolica della Lilt

Il Programma Salute metabolica disponibile alla Lilt è un percorso mirato a chi soffre di diabete, sovrappeso, ipertensione o ha valori alterati di glicemia e colesterolo. Prevede visita e consulto con il medico per una valutazione che abbraccia anche l’approccio ai corretti stili di vita come regolare movimento e sana alimentazione.

Questo percorso si inserisce nella serie di servizi che Lilt a Grosseto riesce a offrire a cittadine e cittadini, curando vari aspetti della vita quotidiana degli assistiti.

Il direttore sanitario Bruno Mazzocchi dichiara estrema soddisfazione per l’implementazione dei servizi che la Lilt di Grosseto mette al servizio della comunità: «Con questo nuovo ambulatorio, l’attività di prevenzione oncologica e di diagnosi precoce divengono ancora più efficaci e incisivi».

La direttrice Barbara Bricca sottolinea l’importanza della prevenzione e ricorda che è possibile diventare soci della Lilt Aps-Ets Grosseto e prenotare uno screening di prevenzione chiamando il numero 0564 453261.