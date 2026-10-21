GAVORRANO – A seguito dell’incontro svoltosi il 19 ottobre, è stato rinnovato l’ufficio di presidenza della Commissione Pari Opportunità del Comune di Gavorrano.

La nuova squadra sarà composta da Lorenzo Melillo, nel ruolo di presidente, Samanta Vanni, vicepresidente, e Dennis Tognoni, segretario.

«Il nuovo assetto – spiegano dalla commissione – nasce con l’obiettivo di dare continuità al lavoro svolto finora e, al tempo stesso, imprimere nuovo slancio alle attività della Commissione, attraverso idee, progetti e proposte capaci di coinvolgere un numero sempre maggiore di persone».

«Tra le priorità del nuovo ufficio di presidenza vi è la volontà di ampliare il coinvolgimento della comunità, diversificare i destinatari delle iniziative e promuovere occasioni di confronto e partecipazione, mantenendo alta l’attenzione sui temi delle pari opportunità, dell’inclusione e del rispetto delle differenze. La Commissione intende lavorare in una prospettiva aperta e collaborativa, favorendo il dialogo con le realtà associative, le istituzioni e i cittadini, affinché le iniziative promosse possano rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze del territorio».

«Il rinnovo dell’ufficio di presidenza rappresenta quindi un nuovo punto di partenza, con l’intento di costruire un percorso condiviso, valorizzare nuove idee e rendere la Commissione un luogo di partecipazione attiva e concreta per tutta la comunità di Gavorrano».