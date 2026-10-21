Foto di repertorio

GROSSETO – Tra gli obiettivi del Circolo Pattinatori Grosseto, al momento di dare il via a un nuovo corso, ci sono la valorizzazione dei giovani locali, con l’auspicio di vederli un giorno indossare la casacca biancorossa in serie A1, ma anche la creazione di un nuovo staff tecnico, con un importante ricambio generazionale.

Nei giorni scorsi Tommaso Giusti, classe 2007, ha sostenuto a Follonica l’esame di tecnico di primo livello, aprendo ufficialmente una nuova era per la società di via Mercurio.

Giusti, che fa parte di una delle covate della gestione Colombini-Bonucci e si è formato in quella del presidente Osti, è diventato un affidabile giocatore di serie B (sabato scorso ha contribuito in maniera determinante a battere il Follonica Hockey grazie alle sue sei reti), dopo aver provato anche l’emozione di giocare nella massima serie. Tommaso si è calato alla perfezione nel doppio ruolo, con professionalità, serietà e anche tanta competenza.

Il responsabile del settore giovanile del CP Grosseto, Tommaso Marinoni, per farlo crescere più in fretta, lo ha affidato alle cure di Franco Polverini, l’allenatore grossetano della formazione under 15 e sicuramente l’essere quasi quotidianamente al fianco di un ex campione del mondo, uno che in bacheca ha anche sette scudetti giovanili da coach, lo aiuterà a diventare un buon tecnico.