GROSSETO – Sono oltre 200 gli studenti dell’IIS Bernardino Lotti di Massa Marittima che hanno partecipato la mattina di ieri, 20 ottobre, al progetto didattico nazionale “Green Game”, promosso dai Consorzi Nazionali Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, per parlare ai giovani di sostenibilità ambientale, raccolta differenziata ed economia circolare.

Quest’anno la volontà della scuola è stata quella di coinvolgere in questa esperienza un numero maggiore di studenti. E quindi, oltre all’Alberghiero, protagonista negli anni passati, da quest’anno il progetto è stato esteso anche al Chimico, al Classico, al Geotecnico, Manutenzione e Assistenza Tecnica, per un totale di 215 studenti e studentesse, di 7 classi prime e 6 classi seconde.

L’incontro, condotto dai formatori di Peaktime Alvin Crescini e Stefano Leva, ha alternato un momento di approfondimento didattico a una verifica interattiva a quiz, che ha permesso di decretare le classi del Lotti che parteciperanno alla tappa successiva: la finale regionale, per decretare il campione regionale che rappresenterà la Toscana alla finalissima nazionale del Green Game, insieme alle classi vincitrici delle altre regioni italiane.

Le classi del Bernardino Lotti che accedono alla fase regionale sono: la 1 A indirizzo chimico, 1 D indirizzo manutenzione e assistenza tecnica, 2 L Liceo classico e 2 F enogastronomico.

«Accogliere nella nostra scuola un’iniziativa dinamica e coinvolgente come il Green Game rappresenta un’opportunità straordinaria per i nostri studenti – dichiara Aniello Piscitelli, dirigente scolastico dell’IIS Bernardino Lotti – La sostenibilità ambientale, la raccolta differenziata e l’economia circolare non sono semplici concetti astratti da studiare sui libri, ma sfide concrete che richiedono consapevolezza e responsabilità quotidiana».

«È una grande soddisfazione vedere le classi del biennio del nostro Istituto coinvolte in un progetto che riesce in una missione non semplice: trasformare tematiche complesse legate all’impronta ecologica in un’esperienza interattiva vicina al linguaggio digitale dei ragazzi – aggiunge il professor Marco Buccianti, referente del progetto per l’IIS Lotti – Un percorso dinamico che unisce tecnologia, gioco e senso civico. Le attività non si fermano alla singola giornata dell’evento, ma rappresentano il punto di partenza per un percorso continuo di sensibilizzazione che portiamo avanti in aula durante tutto l’anno scolastico».

«Scuola luogo fondamentale per sensibilizzare»

Anche la sindaca e l’assessora alla scuola hanno sottolineato il valore del progetto: «Ringraziamo l’Iis Bernardino Lotti, i Consorzi promotori, Peaktime e Sei Toscana per il loro impegno in questa importante iniziativa – affermano la sindaca Irene Marconi e l’assessora alla pubblica istruzione, Sara Montemaggi – La scuola è un luogo fondamentale per sensibilizzare i giovani su questi temi importanti attraverso un’esperienza formativa vicina al loro modo di comunicare. La transizione ecologica richiede il contributo di tutti e passa anche dalla capacità di costruire una cultura condivisa del rispetto delle risorse e del territorio».

Il progetto può contare anche sulla preziosa collaborazione di Sei Toscana, che affianca le attività sul territorio contribuendo all’azione di sensibilizzazione rivolta agli studenti sui temi della raccolta differenziata e del corretto conferimento.

La presenza del Green Game nelle scuole toscane si inserisce in un progetto nazionale che, giunto alla sua 14ª edizione, continua a portare l’educazione ambientale direttamente tra gli studenti e le studentesse, grazie ai Consorzi Nazionali Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, protagonisti del sistema nazionale di raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi.

Il progetto è patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Maggiori informazioni sono disponibili al sito www.greengame.it e sui canali social ufficiali di Green Game.