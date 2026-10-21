GROSSETO – C’è anche un maremmano tra i cento top manager di Forbes Italia. È Marco Farnetani, cinquant’anni, nato a Grosseto, con alle spalle incarichi in diverse aziende italiane e internazionali.

La lista di Forbes Italia

Ogni anno la rivista di economia, finanza, investimenti e business pubblica l’elenco dei cento manager che guidano le aziende del Paese. Per la prima volta nella lista compare un maremmano.

Il lavoro nell’export

Farnetani è nato a Grosseto e ha trascorso l’infanzia a Braccagni dove ha frequentato le elementari. Si è diplomato all’Itis di Grosseto e si è laureato all’università di Siena. Ha poi conseguito un master a Roma presso l’Ice e ha iniziato subito a lavorare alla Malossi di Bologna come export manager.

Da Benetton a Sonova

Nel 2007 è passato a Benetton, dove è stato per cinque anni direttore commerciale. È poi entrato nel gruppo Eland come direttore omnichannel retail di Mandarina Duck. Ha lavorato quindi per nove anni in Bata Group, prima come omnichannel retail director e poi come amministratore delegato per l’Europa centrale. Circa due anni fa è passato a Sonova, il più grande gruppo al mondo nel settore audiologico, dove è amministratore delegato di AudioNova Italia.

Manager esperto nel riposizionamento di marchi nel settore retail omnichannel ha firmato alcuni dei più importanti progetti di rilancio di brand degli ultimi vent’anni.

Il legame con la Maremma

Vive da anni tra Milano e Padova, ma non ha reciso il legame con la Maremma dove torna spesso.