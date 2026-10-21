ORBETELLO – Maltempo a Orbetello: nella notte volontari e mezzi della Croce rossa italiana sono intervenuti per mettere in sicurezza un grosso immobile del centro storico. L’intervento è scattato su attivazione del Dipartimento di Protezione civile dell’amministrazione comunale.

La messa in sicurezza dell’immobile

La zona intorno all’edificio è stata transennata dagli stessi operatori della Croce rossa italiana, in accordo con i tecnici del Comune di Orbetello.

I sopralluoghi nella notte

Sempre nel corso della nottata i volontari reperibili per questo servizio hanno fatto sopralluoghi nelle zone più a rischio, per verificare la situazione e attivare, se necessario, ulteriori interventi. La situazione è stata mantenuta sotto stretto controllo per tutta la notte, a seguito dell’allerta meteo.

La convenzione per le emergenze climatiche

Tra l’amministrazione comunale di Orbetello e il Dipartimento di Protezione civile è attiva una convenzione per le emergenze climatiche, rinnovata proprio in questi giorni dal consigliere delegato Roberto Berardi.

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