GROSSETO – Fermare la piaga della ludopatia e proteggere le famiglie: con questo obiettivo i consiglieri comunali Giacomo Cerboni e Amedeo Gabbrielli hanno depositato una mozione per impegnare l’amministrazione comunale a un’azione decisa contro l’azzardopatia.

Di fronte a un fenomeno che in Italia supera i 180 miliardi di euro, l’atto sollecita il Governo su limiti più severi all’offerta, stop effettivo alla pubblicità e rafforzamento dei SerD.

A livello locale, la mozione propone tre interventi chiave: Regole più rigide: applicazione rigorosa di orari di spegnimento e distanze minime dai luoghi sensibili; Prevenzione nelle scuole: campagne di sensibilizzazione dedicate ai giovani;

Premiazione dei virtuosi: istituzione del marchio “No Slot” per gli esercizi commerciali che rinunciano agli apparecchi da gioco.

«I Comuni sono in prima linea – affermano Cerboni e Gabbrielli –. Abbiamo il dovere morale e istituzionale di proteggere i cittadini più vulnerabili, prevenire il dissesto economico delle famiglie e tutelare il benessere della comunità».