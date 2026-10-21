CASTIGLIONE DELLA PESCAIA. Il bilancio dell’estate 2026 per Castiglione della Pescaia. Ce ne parla il sindaco Elena Nappi tra grandi eventi e iniziative culturali.

Sindaco Nappi, che bilancio traccia dell’estate 2026?

È stata un’estate davvero speciale. Piazze e spiagge si sono animate grazie a un calendario che ha coinvolto residenti e turisti, famiglie e appassionati di cultura, musica e sport. Sono molto soddisfatta della riuscita degli eventi e delle presenze. Castiglione della Pescaia continua a essere una meta ambita, scelta per il mare, il paesaggio, la qualità dell’accoglienza e un’offerta di iniziative che arricchisce la vacanza.

Tra gli appuntamenti di punta, grandi nomi della cultura e dello spettacolo.

Con Castiglione Racconta abbiamo ospitato dodici incontri con protagonisti della letteratura e del giornalismo, da Aldo Cazzullo al padrino Sandro Veronesi, fino a Stefano Nazzi e molti altri. La Festa del Cinema di Mare, diretta da Giovanni Veronesi, ha accolto Claudia Gerini, Valerio Mastandrea e Luca Zingaretti. È uno dei fiori all’occhiello della nostra estate, una rassegna cresciuta e sempre più visibile sui media nazionali.

E poi la musica, con Plácido Domingo per Musica sul Mare e Daniele Silvestri per Calasole 2026, il gran finale di PopCast al tramonto. Eventi che confermano Castiglione come palcoscenico di grandi protagonisti.

Quanto conta la varietà?

Conta moltissimo. Un’estate viva è quella che riesce a offrire occasioni di incontro e intrattenimento ogni giorno, coinvolgendo vari pubblici e interessi. È proprio questa pluralità a fare la differenza: una proposta varia che valorizza non soltanto il centro di Castiglione, ma anche le frazioni.

Programmazione anticipata e gratuità: perché sono importanti?

Perché organizzare un’estate di eventi non significa mettere in fila una serie di appuntamenti. Significa costruire un progetto a lungo termine, individuare le proposte più adatte al nostro territorio, valutarne la qualità e la sostenibilità.

Da tanti anni portiamo avanti un lavoro condiviso con le associazioni, gli operatori turistici e le realtà del territorio, attraverso incontri e tavoli di confronto che ci permettono di programmare con un anno di anticipo le stagioni successive con scelte attente per rispondere alle aspettative di chi vive Castiglione e di chi la sceglie per le proprie vacanze.

Programmare con largo anticipo ci permette inoltre di comunicare tempestivamente il calendario, dando agli operatori turistici la possibilità di informare i propri ospiti e a chi sta scegliendo la destinazione di conoscere tutta la nostra offerta.

Fare tutto questo con tanti eventi gratuiti non è assolutamente facile, ma è una precisa scelta politica e una sfida necessaria.

Gli eventi possono aiutare ad allungare la stagione turistica?

Certamente. È uno degli obiettivi più importanti. L’estate resta fondamentale per la nostra economia, ma vogliamo rendere Castiglione attrattiva anche prima e dopo l’alta stagione.

Gli eventi possono svolgere un ruolo decisivo in questo senso: possono diventare un motivo per soggiornare qui nei periodi di minore affluenza. Non si tratta soltanto di aumentare le presenze, ma di distribuire meglio i flussi nel corso dell’anno, offrendo nuove opportunità agli operatori e permettendo di far conoscere il territorio in momenti diversi.

Quale immagine desidera rimanga di questa estate?

Mi piacerebbe che restasse l’immagine di una località che sorprende, accoglie e offre molto più di una bella vacanza al mare. Il valore più importante è quello che riusciamo a costruire nel tempo: una identità riconoscibile, un’offerta di qualità e una comunità che sa lavorare insieme.