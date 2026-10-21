GROSSETO – Legge elettorale, disegno di legge sull’antisemitismo e autonomia differenziata: sono i temi al centro dell’iniziativa pubblica in programma venerdì 23 ottobre, dalle 16, al gazebo del Movimento 5 Stelle in piazza Duomo a Grosseto. L’incontro, intitolato Montecitorio, vedrà la partecipazione di rappresentanti politici ed esperti, chiamati a confrontarsi con i cittadini sui temi della democrazia e del funzionamento delle istituzioni.

A coordinare gli interventi e le domande del pubblico sarà Daniela Castiglione, coordinatrice provinciale del M5S. Interverranno Alfonso Colucci, componente della Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, e Luciano G. Calì e Massimo De Felice, esponenti dell’associazione Giuristi Democratici.

Tra gli argomenti del dibattito ci sarà la riforma della legge elettorale promossa dal Governo. I rappresentanti del Movimento 5 Stelle e i partecipanti all’incontro discuteranno dei possibili effetti della nuova normativa sulla rappresentanza politica e sull’equilibrio tra i poteri dello Stato. Al centro del confronto anche le iniziative legali annunciate dalla Rete per un voto libero e uguale, che ha previsto per lunedì 26 ottobre il deposito di ricorsi presso le Corti d’appello.

«Siamo sconcertati per il continuo ricorso alla decretazione d’urgenza e per quello che consideriamo un attacco al bilanciamento dei poteri tutelato dalla Costituzione», afferma Daniela Castiglione. La coordinatrice provinciale del M5S critica inoltre il sistema elettorale proposto, sostenendo che possa attribuire un premio di maggioranza eccessivo e limitare la possibilità degli elettori di scegliere direttamente i propri rappresentanti.

Prosegue la campagna di ascolto sul territorio

L’iniziativa si inserisce nel calendario di appuntamenti organizzati dal Movimento 5 Stelle a Grosseto durante il mese di ottobre. Il gazebo informativo in piazza Duomo è il punto di riferimento per raccogliere segnalazioni, proposte e richieste dei cittadini sui problemi del territorio.

La campagna di ascolto è rivolta anche alle comunità di Castiglione della Pescaia, Orbetello, Scansano, Manciano, Capalbio, Roccalbegna, Campagnatico e Pitigliano, in vista delle elezioni amministrative previste nella primavera del 2027.

Le proposte possono essere presentate direttamente al gazebo, attraverso un’urna destinata alle segnalazioni, oppure online tramite il modulo La Tua Voce Conta, disponibile sul sito www.maremma5stelle.it.

«Siamo convinti che ripartire dalle priorità segnalate dai cittadini sia fondamentale per arrivare a compiere le scelte giuste e governare al meglio il territorio», dichiara Castiglione, sottolineando l’importanza di coinvolgere le comunità nella costruzione dei programmi amministrativi.

Gli appuntamenti pubblici del Movimento

Il dibattito di venerdì rappresenta, secondo gli organizzatori, il primo di una serie di incontri mensili dedicati al confronto con esperti e portatori di interesse su temi di rilievo nazionale.

Accanto alle questioni istituzionali, il Movimento 5 Stelle riferisce che durante gli appuntamenti in piazza sono emerse proposte relative alla qualità della vita nei comuni maremmani. Tra le priorità indicate dagli attivisti figurano gli investimenti nella sanità, nel lavoro, nei salari e nella protezione sociale, insieme alla richiesta di maggiori risorse per affrontare povertà e disuguaglianze.

Per l’incontro di venerdì 23 ottobre, gli organizzatori invitano inoltre le persone con difficoltà motorie a portare con sé uno sgabello o una seggiolina, da utilizzare in caso di necessità.