GAVORRANO, 21 ottobre 2026 – Sabato 24 ottobre Gavorrano sarà al centro di una giornata dedicata al vino come leva di turismo, sviluppo economico e valorizzazione dell’identità locale.

Dalle 9.00, con la registrazione dei partecipanti, il programma di “S.A.P.O.R.E. – Sostenibilità, Ambiente, Prodotti, Ospitalità, Ruralità, Enoturismo” proporrà al Centro Congressi di Pozzo Impero il convegno sull’enologia come motore di sviluppo, seguito dalla visita guidata del centro storico, dallo show cooking dell’Associazione per la tutela del Tortello Maremmano e dalle degustazioni dei produttori locali. L’iniziativa, promossa dal Comune di Gavorrano, punta a mettere in rete imprese, istituzioni, operatori turistici e associazioni per rafforzare l’enoturismo, sostenere le produzioni del territorio e costruire un’offerta fondata su qualità, autenticità e sostenibilità.

Il primo appuntamento è alle 9.00 con la registrazione dei partecipanti. Alle 9.30, al Centro Congressi di Pozzo Impero, in località Piazzale Livello +240, si terrà il convegno “Enologia motore di sviluppo. Il S.A.P.O.R.E. del territorio di Gavorrano”. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Stefania Ulivieri e del Parco Nazionale delle Colline Metallifere, l’assessore al Turismo, Ambiente, Attività produttive e Sociale Francesca Mondei introdurrà i lavori.

Al convegno interverranno Roberto Cipresso, Premio Oscar del Vino 2025 e Miglior Enologo dell’Anno 2025, in collegamento online; Franco Frazzarin, titolare dell’azienda Podere Santa Clorinda; Iole Piscollo, direttrice dell’Osservatorio Nazionale Turismo del Vino di Città del Vino; e Carlo Gistri, titolare di Travel Today, presidente provinciale di Assoviaggi e project manager dell’Ambito Turistico Maremma Toscana Area Nord.

Il confronto sarà dedicato alle opportunità offerte dall’enologia e dall’enoturismo: crescita delle imprese, destagionalizzazione dei flussi, promozione delle produzioni locali e costruzione di un’offerta turistica fondata su qualità, autenticità e sostenibilità.

«Con S.A.P.O.R.E. vogliamo raccontare e rafforzare un’idea di sviluppo in cui il vino non sia soltanto un’eccellenza produttiva, ma un elemento capace di mettere in relazione agricoltura, imprese, turismo, ambiente e comunità», dichiara Francesca Mondei. «Questa iniziativa nasce anche come tappa di un percorso di lavoro costruito attraverso gli eventi e le attività già realizzati a Gavorrano, occasioni che ci hanno permesso di valorizzare progressivamente le diverse identità del territorio, favorire il confronto e rafforzare la collaborazione tra istituzioni, imprese, associazioni e cittadini. S.A.P.O.R.E. si inserisce in questo cammino e ne rappresenta un ulteriore sviluppo, con l’obiettivo di mettere in rete esperienze e competenze e di costruire una promozione sempre più coordinata».

«Gavorrano possiede un patrimonio straordinario, fatto di paesaggi, storia, cultura, tradizioni rurali e produzioni di qualità. Il nostro impegno è valorizzarlo in modo integrato e responsabile, trasformando queste risorse in opportunità concrete per le aziende, per gli operatori e per l’intera comunità. Vogliamo che chi arriva a Gavorrano possa vivere un’esperienza autentica, conoscere il territorio attraverso i suoi prodotti e comprenderne l’identità».

«L’enoturismo può contribuire a rafforzare l’economia locale, sostenere le imprese, destagionalizzare i flussi e far conoscere Gavorrano oltre i confini comunali. Per raggiungere questi obiettivi, però, è necessario proseguire il lavoro avviato con gli eventi realizzati in questi anni e consolidare una rete stabile tra istituzioni, produttori, operatori turistici e associazioni», aggiunge l’assessore. «Sostenibilità ambientale, qualità dei prodotti e capacità di accoglienza devono procedere di pari passo. Solo così possiamo tutelare il paesaggio, valorizzare il lavoro delle aziende e creare nuove opportunità di crescita, occupazione e benessere per la comunità».

Dopo il convegno, il programma proseguirà con “Gavorrano, la memoria della terra”, visita guidata del centro storico a cura del FAI. Il percorso ripercorrerà il rapporto tra vino, agricoltura e allevamento dal Medioevo agli inizi del Novecento, attraverso il patrimonio architettonico e le tradizioni agrarie e vitivinicole del territorio.

Alle 15.00 sarà infine aperta l’area delle degustazioni, con la partecipazione dei produttori locali. L’Associazione per la tutela del Tortello Maremmano proporrà inoltre uno show cooking dedicato a una delle specialità più rappresentative della tradizione gastronomica maremmana. Un’occasione per conoscere direttamente le aziende, assistere alla preparazione di un prodotto simbolo del territorio e assaggiare le produzioni di Gavorrano.

Con questa iniziativa il Comune intende rafforzare la promozione integrata del territorio, proseguendo il percorso avviato con gli eventi già realizzati a Gavorrano e sostenendo il tessuto produttivo attraverso un turismo attento alla qualità, alla tutela ambientale e all’autenticità delle esperienze. Un ringraziamento particolare va a Città del Vino, Confesercenti Grosseto, al FAI, all’Associazione per la tutela del Tortello Maremmano, a Vetrina Toscana e al Parco Nazionale delle Colline Metallifere, oltre che a tutte le aziende che hanno aderito all’iniziativa, mettendo a disposizione competenze, prodotti e passione e contribuendo a raccontare la ricchezza enogastronomica e produttiva di Gavorrano.

S.A.P.O.R.E. sarà una giornata per scoprire Gavorrano attraverso il vino, i suoi paesaggi, la sua storia, le sue tradizioni gastronomiche e le persone che ogni giorno ne costruiscono l’identità.

«L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere un percorso di conoscenza del territorio attraverso il coinvolgimento degli operatori della filiera agroalimentare e vitivinicola, delle associazioni, degli enti e delle realtà impegnate nella tutela e valorizzazione delle identità locali. – spiega Stefania Ulivieri, Sindaco di Gavorrano – L’evento intende offrire a cittadini e visitatori un’esperienza che coniughi enogastronomia, storia, cultura e paesaggio, contribuendo alla promozione di un modello di turismo consapevole e sostenibile».