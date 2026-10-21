GROSSETO – Una novità importante per la raccolta dei rifiuti a Grosseto: da giovedì 22 ottobre la SeiCard potrà essere utilizzata per aprire tutti i cassonetti informatizzati del territorio comunale, senza più essere vincolati a quelli assegnati vicino alla propria abitazione. A presentare questa novità è Erika Vanelli, assessora all’Ambiente del Comune di Grosseto, ospite della puntata numero 111 de Il tempo di un caffè, il format di interviste de Il Giunco.

Tre i temi al centro dell’intervista: la possibilità di conferire i rifiuti in qualsiasi cassonetto, i risultati raggiunti nella raccolta differenziata e il nuovo centro di raccolta di via Giordania.

Dal 22 ottobre più libertà per i cittadini

«È un’importante novità che vuole rendere il conferimento dei rifiuti più comodo e più vicino alla vita quotidiana dei cittadini – spiega Vanelli –. Si tratta di un ulteriore passo nel percorso di riorganizzazione del sistema di raccolta che ha interessato tutti i 474 chilometri quadrati del territorio comunale».

Con la nuova modalità i cittadini potranno continuare a utilizzare i cassonetti abituali, ma avranno anche la possibilità di conferire i rifiuti in altre postazioni, secondo le proprie esigenze.

«Non vogliamo stravolgere le abitudini dei cittadini – sottolinea l’assessora –. Si continueranno a utilizzare i cassonetti di vicinato, ma se qualcuno si trova più comodo a conferire altrove, magari mentre torna a casa o porta a passeggio il cane, potrà farlo tranquillamente con la propria tessera».

Raccolta differenziata dal 37 al 72%

L’assessora ripercorre anche il lavoro svolto negli ultimi anni per riorganizzare il servizio di raccolta dei rifiuti.

«Siamo partiti da una percentuale di raccolta differenziata del 37% e siamo arrivati al 72% – ricorda Vanelli –. È un risultato importante, che ci permette adesso di dare maggiore libertà ai cittadini».

Un percorso che ha visto la progressiva introduzione delle isole ecologiche informatizzate e l’estensione del nuovo sistema all’intero territorio comunale.

Il nuovo centro di raccolta in via Giordania

Nell’intervista si parla anche del nuovo centro di raccolta di via Giordania, dove i cittadini possono portare rifiuti ingombranti come frigoriferi, materassi e altri materiali che non possono essere conferiti nei normali cassonetti.

«Abbiamo voluto togliere ogni alibi a chi abbandona i rifiuti per strada – afferma Vanelli –. Il nuovo centro è funzionale, accessibile e comodo. Si entra con la SeiCard, si segue un percorso indicato e si scaricano direttamente i materiali negli appositi cassoni».

La precedente struttura è stata invece destinata agli operatori del verde per il conferimento degli sfalci.

«Vogliamo che la raccolta differenziata non sia un problema per i cittadini, ma che tutti abbiano gli strumenti necessari per farla, e soprattutto per farla correttamente», conclude l’assessora.

Guarda la puntata completa de Il tempo di un caffè con Erika Vanelli.

Il tempo di un caffè: la seconda stagione

Il tempo di un caffè è il format di interviste de Il Giunco, giunto alla sua seconda stagione. Quattro minuti, tre domande, due caffè e un ospite per raccontare protagonisti, progetti e temi di attualità della Maremma.

Le puntate sono disponibili sui canali social de Il Giunco: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube.

A condurre Daniele Reali, direttore de Il Giunco.

Per segnalazioni, proposte e suggerimenti sui prossimi ospiti è possibile scrivere a [email protected] oppure inviare un messaggio WhatsApp al 334.5212000.