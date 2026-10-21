CASTEL DEL PIANO – A Castel del Piano la bellezza acquista valore con un’operazione di illuminazione architettonica che coinvolge molti luoghi rappresentativi.

“Venite a Castel del Piano – commenta la sindaca Cinzia Pieraccini – e fate una passeggiata la sera, scoprirete un paese in qualche modo diverso, più bello e ancora più accogliente.”

Con un importante investimento la notte amiatina si è accesa per offrire ai cittadini e ai visitatori la vista della bella facciata del Comune, del Monumento ai caduti, delle chiese della Natività di Santa Maria e di Santa Maria delle Grazie e della Torre dell’Orologio. Una vera esplosione di bellezza su cui il Comune ha sviluppato un progetto insieme a Enel Sole e che propone un diverso modo di vivere il paese.