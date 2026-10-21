GROSSETO – Grande soddisfazione per gli Under 12 del Grosseto Rugby e del Rosignano, protagonisti al concentramento a Livorno, in casa dei Lions. Le due squadre hanno partecipato congiuntamente conquistando la vittoria sia contro i padroni di casa che contro il Minitirreno.

Gli allenatori Vittorio, per il Grosseto, ed Alberto e Marco, per il Rosignano, hanno potuto apprezzare il bel gioco espresso dai ragazzi, capaci di mettere in campo una buona prestazione ed un gioco di squadra. Presenti Arno, Diego, Michelangelo, Mattia, Elia, Francesco, Bruno, Valerio, Ibrahim, Leo e Michele.

In attesa del rientro degli altri compagni, cresce la soddisfazione per una collaborazione che, anno dopo anno, continua a regalare belle esperienze ed importanti risultati.

Trasferta a Cecina invece per il Tirreno Under 14, impegnato contro i Titani. In campo i grossetani Faraci, Di Lillo e Golini. Nonostante la sconfitta, i ragazzi hanno disputato una buona partita, dimostrando impegno e voglia di giocare. Un risultato che non cancella i progressi ed il lavoro che la squadra sta portando avanti.

Proseguono anche gli allenamenti di preparazione atletica delle Lupe Di Mare, la seniores femminile e quella maschile del Grosseto Rugby. L’appuntamento è ogni lunedì, a partire dalle 19:15.

La prova è aperta a tutti, sia a chi ha già esperienza con la palla ovale sia a chi vuole avvicinarsi per la prima volta a questo sport.