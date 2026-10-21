GROSSETO – 9.230 presenze, 26 iniziative collaterali e 23 articoli sulla stampa nazionale. È il bilancio della terza edizione di Design Funzione Arte, il progetto ideato e curato dal designer grossetano Alessandro Corina, che dal 3 giugno al 30 settembre ha animato il Museo archeologico e d’arte della Maremma (Maam).

La rassegna è stata organizzata dal Comune di Grosseto con la Fondazione Grosseto cultura. Hanno contribuito Fondazione Cr Firenze, Toscana promozione turistica, Banca Tema, Tecnoseal e Rrd; la Regione Toscana ha dato il patrocinio.

«I numeri di questa terza edizione ci restituiscono un risultato di cui Grosseto può essere orgogliosa – commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. È la dimostrazione che investire in progetti culturali di qualità significa anche promuovere il territorio. Design Funzione Arte è nato dall’intuizione e dal talento di un nostro concittadino, e oggi dialoga con protagonisti di livello internazionale».

Dagli Etruschi al design contemporaneo

Il filo conduttore dell’edizione 2026 è stata la “visione artigianale”: il percorso che, dall’idea, passando per la funzione e il lavoro della materia, trasforma un pensiero in un oggetto. Un processo che accomuna gli artigiani etruschi ai designer di oggi.

Per raccontarlo, le ceramiche etrusche del Maam sono state messe accanto alle creazioni di Bosa Ceramiche, firmate da Elena Salmistraro, Pepa Reverter, Matteo Cibic e Jaime Hayon. In mostra c’erano anche due tazze disegnate da Corina apposta per l’occasione, ispirate alla tavola condivisa degli Etruschi. Il regista e artista visivo Virgilio Villoresi ha invece realizzato un video in stop-motion, esponendo le scenografie originali.

«Design Funzione Arte è nato da un sogno, e questa edizione racconta proprio il percorso che permette a un sogno di diventare realtà – spiega Alessandro Corina -. La visione artigianale è un’idea che prende forma attraverso il pensiero e il lavoro dell’uomo. È un processo che appartiene agli artigiani etruschi come ai designer contemporanei».

Per il direttore scientifico del Maam, Luca Giannini, l’esperienza «ha dimostrato quanto un museo archeologico possa essere un luogo di sperimentazione. Gli oggetti custoditi in un museo non appartengono soltanto al passato: raccontano gesti, conoscenze e bisogni che continuano a far parte della nostra vita».

Conferenze, campus e laboratori

Solo la giornata inaugurale, il 3 giugno, ha richiamato 495 persone. Le 26 iniziative collaterali hanno raccolto 563 partecipazioni. Le otto conferenze, dedicate al rapporto tra archeologia, artigianato e design, hanno avuto 258 presenze. Spazio anche ai più giovani: i cinque campus per bambini dai sei ai 12 anni hanno avuto 51 iscritti, mentre i sei laboratori sulla ceramica hanno coinvolto 89 persone. A completare il programma, sette visite guidate con 165 partecipanti.

«Il risultato più importante non è soltanto il numero dei visitatori, ma la capacità di aver costruito intorno alla mostra un vero percorso culturale – sottolinea l’assessore alla Cultura, Luca Agresti -. Il Maam si è confermato uno spazio vivo, capace di raccontare il proprio patrimonio attraverso prospettive nuove».

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Grosseto sulle riviste nazionali

Tra giugno e settembre la rassegna ha ottenuto 23 uscite sulla stampa nazionale. Ne hanno parlato, tra gli altri, Io Donna, il femminile del Corriere della Sera, Dove, Interni, Artribune, Exibart, Archiproducts, Arte.it, Atp Diary e Fuorisalone.it. La mostra è finita anche nelle selezioni nazionali degli appuntamenti culturali dell’estate.

«Vedere Grosseto raccontata sulle principali riviste di arte e design è una soddisfazione enorme – aggiunge Corina -, perché uno dei miei obiettivi fin dalla prima edizione è riportare nella mia città le esperienze e le relazioni che costruisco con il mio lavoro».

Anche la Regione guarda con favore al progetto. «Mette insieme concetti importanti per la Toscana: la creatività, il legame con la tradizione e il valore dell’artigianato artistico – afferma Leonardo Marras, assessore regionale all’Economia e al Turismo -. L’artigianato artistico è uno straordinario veicolo di promozione del territorio, e i risultati di questa edizione ci danno ragione».

I partner: «Un progetto che cresce»

Nato nel 2022, Design Funzione Arte è arrivato alla terza edizione con una durata di quattro mesi e collaborazioni internazionali. «Fondazione Grosseto cultura lo sostiene fin dalla prima edizione – ricorda il presidente Giovanni Tombari -. Il valore più duraturo è nella capacità di generare relazioni, stimolare curiosità e avvicinare nuovi pubblici alla cultura».

Carlo Vellutini, del consiglio di amministrazione di Fondazione Cr Firenze, sottolinea che il progetto ha offerto a tanti «l’occasione di entrare al museo e sperimentare in prima persona il valore del lavoro artigianale». La Fondazione, ricorda, nell’ultimo anno ha sostenuto circa 50 realtà culturali e sociali del Grossetano.

Anche per il presidente di Banca Tema, Francesco Carri, sostenere il progetto «significa investire nella crescita culturale ed economica della comunità». Filippo Soffici, amministratore delegato e presidente di Tecnoseal, spiega di riconoscersi «nel valore della visione artigianale», mentre per Roberto Bardini, amministratore delegato di Rrd, la crescita della rassegna «dimostra quanto la cultura del progetto possa contribuire a valorizzare Grosseto anche oltre i confini del territorio».