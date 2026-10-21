GROSSETO – Domenica 25 ottobre la parrocchia di Santa Lucia, a Grosseto, vivrà una giornata dedicata alla missione. A raccontarla saranno sette giovani della Gioventù francescana, tra i 18 e i 25 anni. Dal 4 al 27 agosto hanno trascorso tre settimane in Tanzania per un campo di lavoro missionario, insieme al parroco padre Valerio Mauro.

I ragazzi hanno condiviso le giornate del Centro per bambini disabili di Mlali, il Kituo conosciuto in tutto il Paese. Qui arrivano famiglie anche dagli Stati vicini per gli interventi chirurgici e la riabilitazione degli arti. Il Centro è gestito dai frati cappuccini e dalle suore tanzaniane di Nostra Signora del Kilimangiaro ed è sostenuto dal Centro di animazione missionaria dei cappuccini toscani.

Il primo appuntamento è alle 10, quando tutti i gruppi di catechismo si ritroveranno in chiesa per un breve momento di testimonianza. Saranno i bambini e i ragazzi i primi ad ascoltare che cosa significa condividere, anche solo per poche settimane, la vita di chi abita dall’altra parte del mondo.

Alle 21 l’invito si allarga a tutta la comunità: di nuovo in chiesa, i giovani racconteranno la loro esperienza. Come scrivono loro stessi, desiderano lasciare in parrocchia «un semino missionario» da far germogliare.

L’iniziativa si inserisce nel mese missionario. Domenica scorsa, 18 ottobre, la Chiesa ha celebrato la centesima Giornata missionaria mondiale, istituita da pio XI nel 1926 su proposta dell’Opera della Propagazione della Fede. Tutto ottobre è tempo in cui le comunità sono chiamate a guardare oltre i propri confini e, insieme, a riscoprire che la missione comincia dentro casa.

È il cuore del messaggio che papa Leone XIV ha scritto per la Giornata, dal titolo «Uno in Cristo, uniti nella missione». Il Papa ricorda che l’unità dei discepoli non è fine a sé stessa, ma esiste «perché il mondo creda». Nessun battezzato può sentirsi estraneo all’annuncio del Vangelo, perché ciascuno, secondo la propria vocazione, è parte di un’opera sempre corale e comunitaria.

Il messaggio ringrazia i missionari che lasciano la propria terra per portare il Vangelo nei luoghi più poveri e prega perché non manchino giovani e adulti disposti a seguire Cristo fino ai confini della terra. Ricorda anche che ogni dono, anche il più piccolo, diventa un gesto di comunione missionaria.

C’è poi un richiamo che nella comunità francescana di Santa Lucia suona familiare. A ottocento anni dal transito di san Francesco, il Papa cita il suo lamento accorato perché «l’Amore non è amato». Non è un caso, allora, che sia proprio una parrocchia affidata ai francescani a raccogliere l’invito, attraverso la voce dei suoi giovani.