GROSSETO – Torna il contributo per le edicole: possono chiedere fino a 4.500 euro di rimborso per le spese sostenute. Le domande si apriranno il 24 novembre e potranno essere presentate fino al 22 dicembre.

Che cosa prevede il rimborso

Il contributo copre spese come Imu, Tari, bollette, Pos, assicurazioni e assistenza fiscale. Il rimborso arriva fino all’80% dei costi ammissibili, con maggiorazioni possibili per le edicole aperte la domenica e per quelle nuove. È previsto anche un ulteriore rimborso fino a 500 euro per gli edicolanti che nel 2025 hanno fatto consegne a domicilio.

Assoterziario: «Un lavoro assimilabile più al servizio pubblico»

«Apprezziamo il rinnovo del contributo per le edicole, che rimangono l’unico presidio per le nostre città ed aree interne in grado di diffondere cultura e libertà di stampa – spiega Marco Di Giacopo, coordinatore di Assoterziario –, tuttavia rimane ben poca cosa rispetto al sacrificio che quotidianamente fanno per portare avanti la propria attività gli edicolanti, viste le marginalità sempre più basse, possiamo dire che è un lavoro assimilabile più al servizio pubblico che all’attività imprenditoriale. Per questo – conclude Di Giacopo – occorre un piano organico di efficientamento e sostentamento delle edicole, oltre che a prevedere scivoli per alcuni specifici casi».

Fenagi: «Non si tengono le edicole aperte con i bonus»

«Benvenga il contributo, che si rinnova da ormai alcuni anni – interviene Barbara Priori, presidente di Fenagi – ma non si tengono le edicole aperte con i bonus. Bisogna invece pensare ad una soluzione strutturale che sostenga l’intera filiera, altrimenti saremo sempre a rischio».

Come presentare la domanda

Le richieste si potranno presentare dal 24 novembre al 22 dicembre. Gli uffici di Confesercenti Grosseto sono a disposizione di tutti gli edicolanti per inoltrare la domanda di contributo.

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