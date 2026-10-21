ORBETELLO – «Il ministro Pichetto Fratin non smentisce le indiscrezioni sulla terna per la nomina dell’amministratore unico del Consorzio della laguna di Orbetello» esordisce Marco Simiani, capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio, dopo la sua interrogazione discussa oggi, mercoledì 21 ottobre, alla Camera.

«Di fatto – prosegue – conferma una procedura che manifesta, oltre all’inopportunità di indicare tre esponenti locali di Forza Italia, anche seri dubbi di trasparenza. La risposta alla mia interrogazione si limita infatti a richiamare le autocertificazioni dei candidati e una generica attività istruttoria, senza spiegare quali verifiche siano state effettuate sui singoli profili, quali criteri abbiano guidato la selezione e se sia stato pubblicato un avviso per raccogliere le candidature. Nessuna chiarezza neppure sulle professionalità ricercate e sulle ragioni che avrebbero portato a individuare proprio quei nomi».

«Anche sul coinvolgimento degli enti consorziati il Ministero resta sul vago: non indica quali enti siano stati consultati, con quali modalità e in quali tempi, né dà conto delle osservazioni ricevute e di come siano state valutate», precisa Simiani.

«Affermare che la terna è stata individuata e che gli enti sono stati consultati non basta infatti a garantire trasparenza e indipendenza – conclude – Parliamo di un incarico da 150 mila euro l’anno, chiamato a gestire un ecosistema delicatissimo: servono competenze comprovate e una selezione credibile, non il sospetto che prevalgano le appartenenze politiche. La laguna di Orbetello merita una guida scelta per capacità e merito, non attraverso logiche di lottizzazione».