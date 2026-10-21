GROSSETO – ”…in via Mazzini davanti ai Portici, c’è ancora il cinema Savoia. Si chiama Marraccini e chi l’ha ereditato ha, ad un certo punto, deciso d’interrompere la lunga tradizione di famiglia di ‘cinematografai’, spengendo per sempre il proiettore, licenziando l’operatore, la ‘maschera’ e vendendo il tutto al Municipio che si è fatto subito avanti per farlo suo”.

Così si leggeva in quel “Uomini… zanzare e cinghiali parlanti”, libera rivisitazione del bianciardiano “Il lavoro culturale” scritta da… uno di nostra conoscenza!

Da allora sono trascorsi ventidue anni e lo storico Cinema non ha avuto rinascite di alcun tipo. Anche “…l’eventualità che divenga sede di una scuola del cinema…” come veniva auspicato nel succitato libello, non si è avverata.

D’un tratto però la buona notizia: il Comune di Grosseto, come ente appaltatore, ha deliberato il “Restauro e risanamento conservativo dell’ex foyer dell’ex Cinema Marraccini” con inizio dei lavori al 5 ottobre 2026 per un importo del progetto di euro 256.844 ed una durata operativa di 110 giorni.

Stai a vedere, ci siamo detti, che è arrivato per l’ex Cinema Marraccini, il suo rinascimento.

I lavori dunque sono iniziati ma è scappato fuori, subito un neo! Passando in zona e guardando dentro, abbiamo veduto in una parte del foyer, vicino a dove esistono le scale per andare un tempo in galleria, in mezzo ai “sacconi” dei calcinacci da conferire, anche la grossa macchina da proiezione del Cinema Marraccini.

C’è apparso uno spregio alla memoria, un insulto alla storia di questa icona della cinematografia grossetana, Ci sentiamo pertanto di suggerire, anche se il “cinema“ sarà soltanto un ricordo, che quella “macchina da proiezione” dovrebbe rimanere a testimonianza di un passato culturale, che è appartenuto alla Città ed ai grossetani. Ci piacerebbe insomma, che restasse come il monumentale simbolo di un Cinema che ancora ci appartiene!