GROSSETO – Sessanta squadre, 600 calciatori e un’intera categoria coinvolta in un unico sondaggio nazionale. Il C Gold Award torna per la sua terza edizione e coinvolgerà anche il Grosseto, con l’obiettivo di dare visibilità ai protagonisti della Serie C e valorizzare il legame tra calciatori, club e comunità di tifosi (foto d’archivio di Paolo Orlando).

L’iniziativa, ideata e promossa da Affidabile.org, prenderà il via lunedì 26 ottobre. Il progetto coinvolgerà ancora una volta i tifosi in un percorso che attraverserà tutti e tre i gironi, fino alla finale nazionale in programma a gennaio 2027. Il regolamento completo, il calendario e tutti gli aggiornamenti dell’edizione 2026 sono disponibili sulla pagina ufficiale del C Gold Award.

A testimoniare l’interesse per il C Gold Award sono i risultati dell’ultima edizione: 11.099 preferenze espresse da 4.292 tifosi, con oltre il 70% dei calciatori selezionati che ha ricevuto almeno una preferenza. A conquistare il primo posto nella classifica nazionale è stato Christian Dimarco dell’Aurora Pro Patria, che ha ricevuto il trofeo al termine del campionato, durante una cerimonia di premiazione organizzata in collaborazione con la società.

Dal 26 al 30 ottobre, la redazione di Lacasadic.com, testata specializzata sulla Serie C, in rappresentanza della stampa sportiva, sarà chiamata a individuare i protagonisti della nuova edizione. Anche il Grosseto sarà rappresentato da dieci calciatori, suddivisi per ruolo: un portiere, tre difensori, tre centrocampisti e tre attaccanti.

La valutazione terrà conto delle prestazioni individuali e del percorso professionale dei giocatori. I giornalisti individueranno inoltre tre calciatori, i migliori per ciascun girone, che accederanno direttamente alla finale nazionale. I 600 nominativi saranno resi pubblici il 9 novembre, dando ufficialmente il via al percorso che porterà alla scelta del calciatore più rappresentativo della Serie C.

Dal 16 novembre saranno i tifosi a diventare protagonisti del C Gold Award 2026, esprimendo gratuitamente le proprie preferenze. Il Grosseto parteciperà alla fase dedicata al Girone B, la seconda delle tre previste dal sondaggio, in programma dal 7 al 18 dicembre. Il percorso proseguirà fino alla finale nazionale di gennaio 2027.

Il calendario ufficiale:

Girone A: 16–28 novembre 2026

Girone B: 7–18 dicembre 2026

Girone C: 28 dicembre 2026 – 10 gennaio 2027

Finale nazionale: 18–30 gennaio 2027

I 10 calciatori con più preferenze di ciascun girone accederanno alla fase conclusiva, insieme ai tre selezionati direttamente dalla stampa sportiva. Saranno quindi 33 i giocatori presenti nella finale nazionale, al termine della quale verrà annunciato il vincitore dell’edizione 2026.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. I tifosi biancorossi potranno esprimere preferenze per più calciatori, ma una sola volta per ciascuna squadra.