ARCIDOSSO – Un nuovo passo verso il completamento della riqualificazione dell’area un tempo denominata “Fratta”. Il Comune di Arcidosso ha avviato, attraverso la Centrale unica di committenza dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, la procedura per affidare l’ultimo stralcio dei lavori nell’area sottostante le mura del centro storico.

È stato pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per individuare le imprese da invitare alla successiva gara. Il progetto esecutivo prevede un investimento complessivo di oltre 710.000 euro, con un importo dei lavori a base d’asta di circa 445.000 euro, comprensivo degli oneri per la sicurezza e al netto dell’Iva.

«Con questo ultimo stralcio ci avviciniamo al completamento del più ampio progetto di recupero e valorizzazione della Fratta – sottolinea il sindaco Jacopo Marini – Il consolidamento del versante con la messa in sicurezza del masso sotto la terrazza del ristorante La bastarda rossa e il collegamento tra piazza della Riconciliazione e il camminamento sono fondamentali per dare continuità al percorso intorno al centro storico e renderlo più sicuro e fruibile.

«È un lavoro portato avanti per fasi – prosegue – che restituisce ai cittadini e ai visitatori la possibilità di vivere e riscoprire una parte importante di Arcidosso. L’avvio della procedura di affidamento rappresenta un passo concreto per concludere questo percorso e mettere pienamente a frutto tutti gli ingenti investimenti realizzati finora».

Il progetto comprende la stabilizzazione dello sperone e della parete rocciosa

Al centro dell’intervento ci sono il consolidamento del versante occidentale e la realizzazione del collegamento pedonale tra piazza della Riconciliazione e il Belvedere, raccordato al percorso che prosegue verso il Codaccio.

Il progetto comprende la stabilizzazione dello sperone e della parete rocciosa, con sistemi di protezione contro la caduta di materiale, la costruzione di un muro di sostegno su fondazioni profonde e il consolidamento delle murature esistenti. Sono inoltre previste una nuova scala in acciaio e una passerella per superare il dislivello e dare continuità al percorso pedonale.

A completare i lavori saranno l’illuminazione del camminamento, le pavimentazioni, le protezioni e la sistemazione delle aree a verde, con rivestimenti in pietra locale ed elementi in legno di castagno per integrare le nuove opere nel contesto del centro storico.

Questo ultimo stralcio si inserisce nel percorso di recupero della Fratta portato avanti dall’Amministrazione comunale, che comprende la sistemazione dei camminamenti, delle rampe e degli accessi da via Voltarella e via Codaccio. Un programma che sta restituendo alla comunità spazi per passeggiare, incontrarsi e vivere all’aperto, arricchito anche dalla palestra già accessibile nell’area del Codaccio.

Le imprese interessate potranno presentare la propria candidatura entro le ore 20 del 2 novembre 2026, esclusivamente attraverso la piattaforma telematica regionale START (https://start.toscana.it/). Conclusa questa fase, saranno individuati gli operatori da invitare alla procedura negoziata. Il progetto prevede una durata dei lavori di 270 giorni dalla consegna del cantiere.