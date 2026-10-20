GROSSETO – Esaltanti vittorie per tre rose giovanili della Pallavolo Grosseto. Non bella solo quella delle Under 19 nella seconda giornata di campionato, nonostante il netto 3-0 a spese della Pallavolo Riotorto. Poco convincente la prestazione delle grossetane, che non sono riuscite a esprimere il proprio gioco e mettere in campo le solite energia e determinazione.

“Ci portiamo a casa i tre punti – ha commentato la società grossetana – ma con la consapevolezza che possiamo e dobbiamo fare molto di più. Questa partita deve essere uno stimolo per lavorare ancora meglio in palestra, ritrovare la nostra identità e affrontare i prossimi impegni con un atteggiamento diverso”.

Inizia nel migliore dei modi il Campionato delle Under 17 Lc Luca Consani Grosseto (nella foto di Luca Sansone), che al PalAzzurri hanno conquistato una bella vittoria contro un agguerrito Castelfranco. Nonostante alcune assenze, la formazione ospite è riuscita a dare filo da torcere alle maremmane, soprattutto nelle prime fasi della gara, mettendo in campo grinta e determinazione.

Una volta prese le misure alle avversarie e trovato il giusto ritmo partita, le nostre ragazze sono riuscite a imporre il proprio gioco, conquistando nettamente la vittoria contro una buona formazione.

Questo il commento di coach Brizzi: “Penso sia stato un buon inizio di Campionato, con tanti spunti su cui lavorare e anche tante cose da aggiustare. D’altronde abbiamo una prima fase che arriva fino al 20 dicembre per migliorarci ed esprimere al meglio il nostro gioco”.

Archiviata questa prima soddisfazione, è già tempo di guardare avanti: testa alla prossima trasferta di Casciavola.

Prima di campionato per le Under 17 EdiliziAcrobatica che va a vincere 3-1 nella remota trasferta di Fauglia, conquistando i primi 3 punti. Bello il recupero nel quarto set quando le padrone di casa conducevano 24-21, ma le biancorosse hanno tenuto duro e sono riuscite a chiudere il parziale 26-24, aggiudicandosi l’intera posta in palio.

Queste le convocate: Romani,Torriti Marta, Sliusar, Costoli K, Cagnani, Guscelli, Dainelli, Torriti Elena, Masi e Piccinelli L1.