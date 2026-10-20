MARSILIANA – Un intervento di manutenzione ordinaria ha interessato il fosso Perrazzeta, affluente di sinistra del fiume Albegna, in prossimità dell’abitato di Marsiliana nel comune di Manciano.

I lavori gestiti dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud hanno previsto la rimozione della vegetazione infestante nella sezione idraulica per prevenire ostruzioni e favorire il regolare deflusso. L’intervento fa parte del piano delle attività di bonifica per l’unità idrografica Albegna e si è svolto secondo le normative della Regione Toscana.