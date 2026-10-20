(Immagine elaborata con Ai)

GROSSETO – Quanto sono scaramantici i toscani? A guardare i numeri e la classifica generale, la Toscana è sedicesima in Italia e l’interesse è altissimo per i tarocchi.

A rivelarlo è l’Indice di superstizione regionale 2026 elaborato da Casinos.com, una ricerca che ha incrociato i dati del Rapporto Antiplagio 2025 (sui consulti di maghi e cartomanti in presenza) con i volumi di ricerca Google degli ultimi cinque anni su termini chiave come malocchio, corno portafortuna, fantasmi, oroscopo e tarocchi.

La classifica: Toscana al 16° posto, ma con un record “magico”

Nella classifica generale dell’Italia scaramantica, guidata dalla Campania (con un punteggio totale di 87,70 su 100) e chiusa dal Trentino-Alto Adige (34,45), la Toscana si attesta al 16° posto con un punteggio ISR complessivo di 58,07 su 100.

Sulla carta, dunque, i toscani figurano tra i più pragmatici e meno inclini alle credenze popolari d’Italia, con un punteggio di consultanti in presenza di appena 10,9 ogni 1.000 abitanti (contro i 26,9 della Campania o i 24,5 di Molise e Lazio).

Sulle ricerche Google però si spazia su varie materie, questi i dati su un massimo di 100:

Corno portafortuna : 30

: 30 Cartomante : 50

: 50 Malocchio : 66

: 66 Tarocchi : 100

: 100 Fantasmi : 77

: 77 Venerdì 17 : 63

: 63 Oroscopo: 73

Nel fattore “Tarocchi“, la Toscana conquista un tonante 100 su 100, staccando nettamente tutte le altre regioni d’Italia. Un dato curioso che dimostra come, più che alla scaramanzia spicciola, in regione si guardi al fascino dei simboli, degli arcani e dell’introspezione.

Un legame, quello tra la Toscana e l’arte dei Tarocchi, che in Maremma conosciamo molto bene: basti pensare al celebre Giardino dei Tarocchi di Niki de Saint Phalle a Capalbio, dove gli Arcani Maggiori sono diventati sculture d’arte ammirate in tutto il mondo, o alla secolare tradizione di storie, leggende e misticismo che da sempre arricchisce i nostri borghi.

Metodologia di ricerca

Questo il metodo di ricerca dei dati riportato dal portale più nel dettaglio: “L’Indice di Superstizione Regionale (ISR) 2026 è stato elaborato da Casinos.com combinando otto variabili. La prima, con un peso del 30%, misura i consultanti di veggenti, medium e guaritori in presenza ogni 1.000 abitanti, sulla base del Rapporto Antiplagio 2025 dell’Osservatorio Antiplagio e della popolazione Istat al 1° gennaio 2026. Il restante 70% è diviso in parti uguali tra sette ricerche Google degli ultimi cinque anni: “malocchio”, “corno portafortuna”, “oroscopo”, “tarocchi”, “cartomante”, “fantasmi” e “venerdì 17”.

Ogni variabile è stata normalizzata da 0 a 100 dividendo il valore di ciascuna regione per il massimo nazionale, poi ponderata e combinata in un punteggio unico. Per “corno portafortuna” Google Trends non fornisce dati sulla Valle d’Aosta, a cui è stato assegnato valore 0″.