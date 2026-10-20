GROSSETO. La Giunta regionale, nella seduta del 19 ottobre, ha dato il parere favorevole alla richiesta di riconoscimento dell’Indicazione geografica protetta per la denominazione “Tortello Maremmano/Tortelli Maremmani”. La domanda è stata presentata dall’Associazione per la tutela e la promozione del Tortello Maremmano e l’area interessata comprende la provincia di Grosseto e, in provincia di Livorno, i comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Suvereto, Sassetta, Castagneto Carducci, Bibbona e Cecina.

L’istruttoria regionale ha verificato la conformità della domanda alla normativa e la documentazione presentata a sostegno, comprese le relazioni storiche, socioeconomiche e tecniche. Il parere è un passaggio dell’iter, che proseguirà a livello nazionale ed europeo.

«Esprimere un parere favorevole significa accompagnare una richiesta costruita dai produttori e riconoscere il valore di una tradizione che, anche attraverso nuove modalità di produzione e commercializzazione, può raggiungere mercati più ampi» dichiara il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

La richiesta del riconoscimento si basa sulla reputazione del prodotto e sul suo legame con le tradizioni e le produzioni locali, dal grano alla ricotta ovina e vaccina, fino alle verdure a foglia verde.

Le parole dell’assessore Marras

«Il Tortello Maremmano è un prodotto profondamente legato alla storia e alle produzioni di questo territorio – afferma l’assessore regionale all’Agricoltura Leonardo Marras – La tutela può contribuire a valorizzarne la reputazione e sostenere il lavoro delle imprese che hanno investito nella filiera, favorendo anche la conoscenza delle produzioni locali».