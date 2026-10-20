GROSSETO – L’Associazione per la tutela e la promozione del Tortello Maremmano esprime grande soddisfazione per il parere favorevole della giunta regionale toscana, nella seduta del 19 ottobre, alla domanda di riconoscimento dell’Indicazione geografica protetta, l’Igp, per la denominazione Tortello Maremmano o Tortelli Maremmani. È un passaggio significativo di un percorso avviato per tutelare, valorizzare e promuovere uno dei prodotti più rappresentativi della tradizione gastronomica maremmana.

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Le parole del presidente Roberto Delli

«Accogliamo con grande soddisfazione il parere favorevole della Regione Toscana – dichiara Roberto Delli, presidente dell’associazione –. È un risultato che premia l’impegno dell’associazione, delle imprese e di tutti coloro che hanno creduto fin dall’inizio in questo progetto. Il Tortello Maremmano non rappresenta soltanto un’eccellenza gastronomica, ma un patrimonio di tradizioni, conoscenze e produzioni locali che merita di essere riconosciuto e tutelato anche a livello europeo».

L’istruttoria regionale e l’area di produzione

Un elemento importante dell’istruttoria ha riguardato la documentazione storica e socioeconomica presentata a sostegno della domanda. Il confronto con gli uffici della Regione ha permesso di ampliare e integrare la ricerca, rafforzando gli elementi sulla reputazione del prodotto, sulla sua diffusione e sul radicamento nella tradizione alimentare del territorio.

Il lavoro ha accompagnato anche l’ampliamento dell’area geografica di produzione, che comprende l’intera provincia di Grosseto e otto comuni della provincia di Livorno: Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Suvereto, Sassetta, Castagneto Carducci, Bibbona e Cecina.

«L’estensione del territorio interessato rappresenta un ulteriore elemento di valore del progetto – prosegue Delli – perché consente di riconoscere una tradizione gastronomica e produttiva che supera i confini amministrativi della provincia di Grosseto e appartiene a un’area più ampia, storicamente e culturalmente legata alla Maremma. Il confronto costruttivo con gli uffici regionali ci ha permesso di approfondire ulteriormente le nostre ricerche e di consolidare le basi documentali della candidatura. Un lavoro importante, che testimonia la serietà con cui abbiamo affrontato questo percorso».

I prossimi passaggi verso l’Europa

Il parere della Regione è una tappa fondamentale, ma il cammino verso l’Igp non è concluso. La domanda dovrà proseguire il suo iter al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con le fasi di istruttoria, pubblico accertamento e opposizione nazionale, prima del passaggio a livello europeo.

«Siamo consapevoli che ci attendono ancora passaggi impegnativi – conclude Delli – ma questo risultato ci dà ulteriore forza e determinazione. Continueremo a lavorare con serietà, coinvolgendo le imprese della filiera e mantenendo un dialogo costante con le istituzioni. Il nostro obiettivo è arrivare al riconoscimento Igp e trasformarlo in una concreta opportunità di tutela, valorizzazione e sviluppo economico per tutto il territorio. Vogliamo che il Tortello Maremmano possa essere sempre più conosciuto e apprezzato, mantenendo saldo il legame con le proprie origini e con chi ogni giorno contribuisce a tramandarne la tradizione».

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