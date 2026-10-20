SCANSANO – «Immaginate di essere il figlio di un ospite di una casa di riposo e mentre prendete un caffè al bar leggete il giornale e venite a conoscenza della probabile chiusura della struttura in cui vostro padre o vostra madre vive», esordisce così una cittadina di Scansano sulle recenti indiscrezioni sulla possibile chiusura dell’Rsa “San Giovanni”.

«Immaginate di essere un ospite di una struttura, un ospite giovane, attivo sui social, e di venire a conoscenza da un articolo pubblicato su Facebook della chiusura della struttura in cui vivi. Immaginate di essere un operatore di quella struttura a cui quello stesso ospite viene e chiede: ma io dove vado e con chi se qui chiude?», prosegue.

«Lo stabile di Scansano cade a pezzi? Sono anni che è così anche se sembra di cadere dalle nuvole oggi. Lo stabile non è a norma? Costa troppo ristrutturarlo? Ma questa cosa da quanto i vertici la sapevano? E da quanto è stato detto di cercare una valida soluzione?

Eppure in tempi non sospetti fu venduta a un privato la Farmacia comunale perché fu detto che “almeno facciamo l’Rsa nuova”».

«Oggi però la struttura è a rischio chiusura e nessuno sa niente – prosegue – I tempi di chiusura, le nuove possibilità lavorative, se ci saranno e con quali contratti, le condizioni economiche con cui dovranno fare i conti i familiari degli ospiti. Ma veramente ci vogliono far credere che nessuno sa?».

«Ma davvero ci volete far credere che tutto questo non fa parte di un piano prestabilito? – si chiede la cittadina – E anche fosse stato fatto tutto il possibile e non fossero state trovate alternative, non era forse più giusto avvisare i familiari, gli operatori, e chi ruota intorno alla struttura magari, per educazione o anche più semplicemente per pensare a un’alternativa? Gli ospiti non sono numeri, non basta dire “li mettiamo lì”, non sono pacchetti postali, sono prima di tutto persone e nello specifico sono persone fragili, che andrebbero tutelate e invece si ritrovano a pagare scelte sbagliate e promesse non mantenute da anni. L’Rsa è la loro casa, gli operatori sono coloro che si prendono cura di loro».

«E non parlo solo di somministrare i farmaci e garantirgli le visite mediche – prosegue – parlo di cura, di amore, di comprensione, perché sono persone che hanno dei bisogni e lì dentro tutti coloro che lavorano fanno il possibile per rispondere e per soddisfare quei bisogni. Basta parlare di soldi e di normative, almeno per un attimo prima di chiudere provate a pensare in termini di mani che aiutano, di sorrisi, di vita di comunità».

«E non mi riferisco solo agli ospiti con gli altri ospiti, parlo degli ospiti inseriti nella comunità scansanese, del carro alla Festa dell’Uva, dei pranzi alle sagre, delle colazioni al bar, del mercatino alle Cascine, della pizza a Pancole, provate a pensare a tutto il lavoro che c’è dietro a tutto questo».

«Ma soprattutto provate a pensare che non chiude una struttura, non chiude una Rsa – conclude nella sua lettera aperta – chiude qualcosa di molto più grande, chiude una Casa. Sono anni che le amministrazioni comunali promettono una nuova casa, eppure oggi siamo qui non a inaugurare una nuova casa, ma a pensare a un trasferimento a casa di altri, esisterà una nuova struttura ma non si chiamerà Rsa San Giovanni, e non sarà la stessa cosa».