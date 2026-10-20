ROCCASTRADA. Dopo la denuncia della Uil Fp Toscana Sud Est sulla presunta condotta antisindacale nella gestione delle relazioni con i lavoratori della Rsa di Roccastrada, arriva la replica della Confraternita di Misericordia della SS. Annunziata, attraverso una lettera firmata dal consigliere delegato Paolo Banfi.

La vicenda riguarda i rapporti tra la Misericordia e le organizzazioni sindacali, con particolare riferimento all’accordo raggiunto il 28 settembre con la Cgil e alla mancata partecipazione della Uil al confronto.

Banfi respinge le accuse rivolte all’ente e ricostruisce le tappe delle trattative, sostenendo che la Misericordia non abbia mai cercato di scegliere i propri interlocutori sindacali, ma abbia anzi proposto di allargare il confronto anche ad altre sigle, tra cui Ugl.

Dopo aver dato spazio alla posizione della Uil nell’articolo pubblicato oggi, 20 ottobre, riportiamo integralmente la lettera inviata alla nostra redazione dal consigliere delegato della Misericordia di Roccastrada, per consentire ai lettori di conoscere anche la posizione dell’ente.

La lettera integrale di Paolo Banfi

Come consigliere delegato dell’associazione Confraternita di Misericordia della SS. Annunziata di Roccastrada, mi corre l’obbligo di rispondere alle accuse di condotta antisindacale mosse all’ente che rappresento dalla UIL-Fp Toscana Sud Est attraverso il vostro quotidiano nell’articolo comparso in data odierna sotto il titolo “Roccastrada, scontro sull’RSA – la UIL Fp denuncia la condotta antisindacale”.

A tal fine, mi è sufficiente esporre quanto segue.

In data 4 settembre 2026 e con PEC, la Cgil-Fp di Grosseto, richiamandosi a “numerosi incontri fatti (…) alla presenza (…) di altri sindacati”, e lamentando di non aver avuto “risposte ufficiali”, richiedeva un incontro “al fine di poter avere risposte certe” su diverse questioni elencate in altrettanti punti.

Poiché su alcune questioni poste da Cgil era stata avanzata analoga richiesta di incontro da Ugl Grosseto per conto dei dipendenti iscritti a questa sigla (e sempre a seguito di altri precedenti incontri, e quindi nell’ambito di una trattativa già aperta), con lettera del 7 settembre 2026, inviata sia a Cgil che a Ugl, proponevo “a entrambe le Organizzazioni di incontrarci presso i nostri uffici il giorno 25 settembre 2026 alle ore 10 (o anche in diverso orario), e cioè il giorno che avevo già concordato con il Segretario di Ugl per un incontro in presenza del personale iscritto a questa sigla”.

Con PEC in pari data la Cgil-Fp di Grosseto mi comunicava la propria indisponibilità ad ammettere Ugl al medesimo tavolo di trattative, motivandola con il non essere quest’ultima sigla firmataria del contratto collettivo applicato dalla Misericordia.

Con PEC dell’8 settembre indirizzata a Cgil-Fp prendevo a malincuore atto di tale non giustificata indisponibilità e precisavo quanto segue: “Stante ciò, poiché diverse vostre richieste (stabilizzazione, correttezza del livello attribuito, mansionario) sono le stesse avanzate da Ugl per le proprie iscritte, mi sembra doveroso chiarire che l’ente che rappresento non potrà prendere decisioni e/o accettare richieste contrastanti con quelle che dovesse prendere e/o accettare sul tavolo di confronto aperto con Ugl”.

Con PEC del 21 settembre 2026 la Cgil-Fp di Grosseto da una parte confermava il proprio rifiuto a sedersi al medesimo tavolo contrattuale con Ugl, mentre dall’altra confermava la propria richiesta di incontro sui vari punti elencati nella lettera del 4 settembre, fissando l’incontro alla data del 28 settembre.

Con lettera via e-mail del 23 settembre contestavo nuovamente alla Cgil la fondatezza del rifiuto, alla luce di due sentenze della Corte Costituzionale (che qui non interessa spiegare), così letteralmente concludendo: “Se dunque Ugl può costituire nella Misericordia una Rappresentanza Sindacale Aziendale, non vedo come possiate legittimamente e razionalmente rifiutarvi di vederla seduta al vostro fianco al tavolo dove si discute su materie di comune interesse per tutte le lavoratrici”.

Queste, dunque, sono le tappe (documentabili) che hanno preceduto la sigla dell’accordo sindacale raggiunto con Cgil il 28 settembre scorso. Dalle quali si dimostra agevolmente che:

a) non è attribuibile alla Misericordia di Roccastrada nessun intento o propensione a “scegliersi” gli interlocutori nelle relazioni sindacali;

b) al contrario, la Misericordia di Roccastrada ha espresso a chiare lettere – e con il supporto di due sentenze della Corte Costituzionale – la necessità di ampliare il tavolo delle trattative aziendali ad altre sigle sindacali;

c) la mancata partecipazione della Uil all’accordo raggiunto il 28/9/26 con Cgil non dipende in alcun modo dalla volontà, espressa o tacita, del datore di lavoro Misericordia di Roccastrada.

Mi sembra doveroso aggiungere conclusivamente che, se c’è una sigla sindacale che può lamentarsi (ma solo sul piano formale dell’etichetta procedurale), questa è Ugl, alla quale non mi è difficile riconoscere di aver indirettamente ma sostanzialmente contribuito alla risoluzione di alcune delle questioni regolamentate dall’accordo, mediante un pluriennale, franco e costruttivo confronto.

Con i miei migliori saluti.

Il consigliere delegato

Paolo Banfi