GROSSETO – Una firma che probabilmente farà discutere. «La Uil Fp Toscana Sud Est è venuta a conoscenza che in data 28 settembre 2026, presso la sede della Cgil, la Confraternita Misericordia di Roccastrada ha sottoscritto un accordo sindacale avente ad oggetto materie prettamente contrattuali e di organizzazione del lavoro con una sola sigla sindacale, la Cgil, tra l’altro minoritaria nella rappresentatività, lasciando fuori le altre sigle sindacali che insieme rappresentano la maggior parte del personale» esordisce Uil Fp in una nota.

«Il comportamento della Confraternita si pone in palese e aperta violazione dei principi di correttezza, buona fede e pluralismo – rimarca la Uil Fp – che devono governare le relazioni sindacali, determinando una grave lesione delle prerogative sindacali storicamente e legalmente riconosciute, in spregio al CCNL UNEBA che prevede all’art. 5 che i titolari della contrattazione a livello di Istituzione sono le RSA/RSU congiuntamente alle OO.SS. firmatarie.

Tra l’altro le materie oggetto del suddetto accordo erano state affrontate in precedenti riunioni con tutte la sigle sindacali firmatarie del Contratto, l’ultima delle quali avvenuta in data 8/5/2026».

«La deliberata esclusione degli altri sindacati dalle relazioni sindacali, unita alla scelta datoriale di privilegiare un unico interlocutore (nella specie, la sola Cgil) su materie riservate alla contrattazione collettiva, configura una chiara condotta antisindacale ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) – conclude la Uil Fpl – Inoltre tale azione comporta anche la nullità degli accordi raggiunti».