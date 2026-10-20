FOLLONICA – Crescita e soddisfazioni alla Coppa Italia di pole & aerial dance per l’ASD Desiree Aereal&dance Academy Pole Art Studio di Follonica.

All’evento svoltosi a Riccione, Desiree Kapxhiu ha vinto due medaglie oro, vincendo con il punteggio più alto della categoria nella disciplina cerchio Aereo junior 18 classe B e con il duo cerchio aereo j18 B insieme ad Ambra Gargano.

Da applausi anche Silvia Serravalle, che h conquistato il metallo più prezioso con il cerchio Aereo over 50 C

Secondo posto per Alicia Galgano al cerchio aereo j10 c e infine una medaglia di bronzo per Romina Bati al cerchio Aereo over 40 c.