GROSSETO – Con il ritorno dell’ora solare cambiano gli orari di apertura dei Parchi archeologici della Maremma. Gli orari validi da domenica 25 ottobre 2026 a sabato 27 marzo 2027 sono questi.

Parco archeologico e Museo archeologico nazionale di Cosa

Il parco archeologico di Cosa è chiuso il lunedì. Dal martedì alla domenica è aperto dalle 8.30 alle 17, con ultimo ingresso alle 16.30. Il Museo archeologico nazionale di Cosa è al momento chiuso per lavori di riallestimento.

Per informazioni: [email protected], telefono 0564 881421 o 335 1471086.

Parco archeologico di Roselle

Il parco archeologico di Roselle è aperto dal lunedì alla domenica dalle 8.15 alle 17.15, con ultimo ingresso alle 16.30. L’info point è aperto il sabato e la domenica dalle 8.30 alle 12.30.

Per informazioni: [email protected], telefono 0564 402403 o 331 6194577.

Parco archeologico di Vetulonia

Il parco archeologico di Vetulonia comprende la Tomba della Pietrera, l’area scavi della città a Poggiarello Renzetti e la Costa Murata. È chiuso il lunedì. Dal martedì alla domenica è aperto dalle 8.30 alle 16.30, con ultimo ingresso alle 16. La Tomba del Diavolino II è temporaneamente chiusa per lavori.

Per informazioni: [email protected], telefono 331 6216340.

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