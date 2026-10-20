GROSSETO – Torna l’appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net AtWork, il cerca-trova lavoro con cui vogliamo aiutare i maremmani a trovare una nuova occupazione con le offerte di lavoro a Grosseto e in provincia, ma anche le aziende a “pescare”, nel mare magno del mondo lavorativo, la figura più adatta al profilo offerto. Ovviamente alla rubrica potrete contribuire tutti voi scrivendo all’indirizzo [email protected].

OFFERTE DI LAVORO IN MAREMMA

Azienda cerca personale: 15 persone da assumere

ModulPanel S.r.l. è un’azienda specializzata nella prefabbricazione e nella realizzazione di sistemi modulari. Per sostenere le attività aziendali e rafforzare i propri reparti, ricerca nuove figure professionali da inserire nel proprio organico. Un impiegato amministrativo, un impiegato commerciale, un responsabile di produzione, un impiegato uffici acquisti, un disegnatore tecnico, due addetti assemblaggio impianti elettrici, due addetti assemblaggio impianti idraulici, due cartongessisti, tre addetti pulizia e rifinitura bagni. Inviare il curriculum vitae a [email protected], indicando nell’oggetto la posizione di interesse. Contatti: 335 7144310 (Antonio Dori) | 340 8191015 (Luca Dori) | 0564 1950182 (Ufficio). Per maggiori info sulle posizioni e le mansioni: Info LINK

Opportunità con la Pubblica amministrazione

Assumono: Istituto Falusi (Istruttore amministrativo contabile scade 20/10 LINK QUI) Istituto Falusi (un infermiere scade 30/10 LINK QUI). Comune di Castiglione della Pescaia (assunzione a tempo indeterminato di n. 1 unità inquadrate nell’ “Area degli Operatori Esperti” con profilo professionale di “CollaboratoreAmministrativo” riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette scade 24/10 LINK QUI) Comune di Cinigiano (2 posti a tempo indeterminato e parziale istruttore tecnico scade 3/11 LINK QUI), Comune di Pitigliano (un istruttore amministrativo acde 14/11 LINK QUI), Comune di Follonica (un istruttore amministrativo acde 14/11 LINK QUI), Comune di Follonica (istruttore tecnico scade 11/11 LINK QUI) Tutte le offerte e i bandi li potete trovare sul postale inPA INFO LINK

Cescot

• Cescot, agenzia formativa Confesercenti, raccoglie curricula di varie figure professionali per le aziende associate come cameriere, barista, cuoco, fattorino porta pizza, commesso. Inviare curriculum a [email protected] autorizzando il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

• Pizzeria alla Pala magica in via Vittorio Veneto 20 Gavorrano cerca fattorino per le consegne in auto. Fascia oraria 18/22 (flessibile) dal giovedì alla domenica. Da subito per tutto l’inverno con possibilità di continuare il lavoro in estate.

Automunito per recarsi a lavoro. Patente B e conoscenza del comune di Gavorrano. Flessibilità oraria, affidabilità, capacità di lavorare in gruppo e relazionarsi con i clienti. Paga circa 9 € l’ora, livello b4 artigianato e pianificazione. Info: [email protected]

Centro per l’impiego:

• Il centro per l’impiego della Provincia di Grosseto offre varie opportunità. Si va dal cameriere al meccanico, dall’operaio al magazziniere, insegnante, infermiere, cantiniere, trattorista, pizzaiolo, barista, responsabile di negozio, tecnico alimentare, programmatore, autista, e molto altro. Per visionarle tutte si può cliccare su QUESTO LINK.