GROSSETO – Sono state inaugurate oggi, 20 ottobre, al Punto nascita dell’Ospedale Misericordia di Grosseto le nuove attrezzature: un ventilatore polmonare e 3 Cpap (dispositivi per la ventilazione non invasiva) e una termoculla. Le attrezzature sono state acquistate grazie alle somme raccolte nell’ambito dell’iniziativa solidale “Facciamo sentire il nostro amore”, promossa da Conad Nord Ovest nei punti vendita durante il periodo natalizio 2025.

L’iniziativa, che si è conclusa lo scorso dicembre, ha permesso di raccogliere nei punti vendita della Toscana 409.100 euro a favore dell’Azienda USL Toscana sud est, di cui oltre 64.000 euro destinati al reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Misericordia di Grosseto. Le risorse sono state destinate all’acquisto di apparecchiature elettromedicali avanzate per neonatologia, pediatria e terapia intensiva neonatale, sulla base delle necessità individuate dall’Azienda sanitaria nelle strutture coinvolte. L’edizione 2025 ha permesso a Conad Nord Ovest di raccogliere complessivamente 1.267.600 euro.

Le attrezzature consegnate al Punto nascita di Grosseto consentiranno di assistere i neonati che alla nascita presentano difficoltà respiratorie. La CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), collegata a piccole cannule nasali, invia un flusso d’aria costante che mantiene aperti i polmoni e le vie respiratorie, mentre il bambino continua a respirare da solo. È particolarmente utile per i nati prematuri, i cui polmoni non sono ancora del tutto maturi: li aiuta a respirare con meno fatica e in molti casi evita il ricorso a trattamenti più invasivi. Il ventilatore polmonare interviene, invece, quando il neonato non riesce a respirare autonomamente: è la macchina a spingere l’aria dentro e fuori dai polmoni, garantendo l’ossigeno necessario e dando al piccolo il tempo di stabilizzarsi.

La cerimonia si è svolta alla presenza di Susanna Falorni, direttrice Uoc Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Misericordia, di Silvana Pilia, direttrice dell’Ospedale Misericordia, e di Alessio Degli Innocenti, socio Conad Nord Ovest di Grosseto.

Un sostegno concreto che arriva dalla spesa di tutti i giorni

Nel corso dell’operazione, ogni 15 euro di spesa, aggiungendo 1,90 euro, i clienti Conad potevano ricevere una campanella di Natale ispirata ai personaggi Disney; 50 centesimi per ciascuna campanella erano destinati alla raccolta a sostegno dei reparti pediatrici.

«Vedere oggi queste attrezzature entrare concretamente a disposizione dei professionisti sanitari e delle famiglie rappresenta il risultato più importante di un percorso che ha coinvolto migliaia di clienti, soci e collaboratori. La partecipazione all’iniziativa natalizia si traduce così in un sostegno reale per il territorio e per i più piccoli, confermando il valore di un impegno condiviso che mette al centro le comunità in cui operiamo», dichiara Alessio Degli Innocenti, socio Conad Nord Ovest di Grosseto, anche a nome degli altri soci Conad del territorio.

«A nome di tutto l’Ospedale Misericordia di Grosseto desidero esprimere un sentito ringraziamento a Conad Nord Ovest e a tutti i cittadini che, con la loro partecipazione, hanno reso possibile questo importante risultato – sottolinea la dottoressa Silvana Pilia, direttrice del PO Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana –. La raccolta di oltre 52.000 euro rappresenta un contributo concreto e significativo per rafforzare la qualità dell’assistenza del nostro reparto di Pediatria e di Neonatologia del Misericordia. È un gesto di grande valore, che testimonia come la collaborazione tra sistema sanitario, imprese e comunità possa tradursi in benefici reali per il territorio e per le famiglie».

«Ogni giorno accogliamo nel nostro reparto neonati, bambini, adolescenti in momenti delicati, e poter contare su tecnologie d’eccellenza per la cura dei prematuri e neonati fa davvero la differenza – afferma la direttrice Uoc Neonatologia e Pediatria, dottoressa Susanna Falorni – Un grazie sincero a Conad Nord Ovest per l’attenzione dimostrata e il contributo generoso: sentire la vicinanza della comunità è per tutta la nostra équipe un incoraggiamento prezioso».

Il sostegno di Conad Nord Ovest agli ospedali e ai reparti pediatrici dei territori in cui opera è un gesto di cura che si rinnova ogni Natale. I fondi raccolti nell’ambito dell’iniziativa natalizia 2025 in Toscana sono stati destinati ai reparti pediatrici degli ospedali dell’Azienda USL Toscana sud est delle città di Arezzo, Grosseto, Montevarchi (AR), Montepulciano (SI) e Poggibonsi (SI).

L’iniziativa si inserisce nel progetto che Conad porta avanti a livello nazionale per sostenere gli ospedali impegnati in progetti pediatrici su tutto il territorio italiano. Nell’edizione 2025 la raccolta nazionale ha superato i 3,6 milioni di euro.