GROSSETO – Piogge, temporali e vento forte: il maltempo torna protagonista in Maremma tra oggi, martedì 20 ottobre, e domani, mercoledì 21 ottobre. Dopo una prima parte della giornata con temperature miti, il tempo è destinato a peggiorare su gran parte della provincia di Grosseto. Le precipitazioni potranno essere localmente intense, soprattutto tra la serata di martedì e la mattinata di mercoledì.

Martedì 20 ottobre: piogge in arrivo dal pomeriggio

La giornata sarà caratterizzata da nuvolosità in aumento, con rovesci e possibili temporali dal pomeriggio. In serata le precipitazioni diventeranno più frequenti. A Grosseto temperature comprese tra 17 e 22 gradi, mentre tra Follonica e Massa Marittima le massime saranno intorno ai 20-22 gradi.

Mercoledì 21 ottobre: ancora maltempo, poi schiarite

Mercoledì inizierà con cieli nuvolosi e piogge diffuse, localmente temporalesche. Dal pomeriggio è previsto un graduale miglioramento, con schiarite più ampie in serata. A Grosseto temperature tra 13 e 21 gradi. Sulla costa meridionale, tra Orbetello e Monte Argentario, valori intorno ai 20-22 gradi, mentre sull’Amiata il clima sarà più fresco, soprattutto nelle zone più alte.

Vento forte e mare molto mosso

Attenzione anche al vento: martedì soffierà lo Scirocco, in particolare lungo la costa e sull’Arcipelago, mentre mercoledì è atteso un rinforzo dei venti occidentali. Il mare passerà da mosso a molto mosso. Possibili disagi soprattutto nelle località costiere.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo