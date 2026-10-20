GROSSETO – Massimiliano Mei, presidente provinciale di Confesercenti Grosseto, è entrato nella presidenza nazionale di Confesercenti ed è stato nominato componente del nuovo consiglio della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno. I due incarichi sono arrivati a due giorni di distanza l’uno dall’altro.

La presidenza nazionale

Il primo è arrivato mercoledì 14 ottobre a Roma, durante l’assemblea elettiva nazionale di Confesercenti, che ha confermato all’unanimità alla guida della Confederazione Nico Gronchi, imprenditore toscano e già presidente regionale dell’associazione. Nel rinnovo degli organismi dirigenti per il prossimo quadriennio, Mei è entrato nella presidenza nazionale, il massimo organismo di direzione politico-sindacale della Confederazione, che rappresenta circa 300mila piccole e medie imprese italiane. L’incarico permetterà di portare direttamente all’attenzione nazionale le istanze degli imprenditori della provincia di Grosseto.

Il consiglio della Camera di commercio

Il secondo è arrivato venerdì 16 ottobre a Livorno, con l’insediamento del nuovo consiglio della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, in carica per il quinquennio 2026-2031. Mei vi entra in rappresentanza del settore commercio e contribuirà alla definizione degli indirizzi strategici dell’ente, che riunisce il sistema economico delle province di Grosseto e Livorno. Nella seduta di insediamento Riccardo Breda è stato confermato alla presidenza per il terzo mandato consecutivo. Confesercenti Grosseto gli rivolge le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro.

La soddisfazione di Mei

«Accolgo questi incarichi con soddisfazione, ma soprattutto con un grande senso di responsabilità – commenta Massimiliano Mei, presidente provinciale di Confesercenti Grosseto –. Li considero un riconoscimento non soltanto personale, ma del lavoro svolto dalla nostra associazione e da tutti gli imprenditori che ogni giorno contribuiscono, con il loro impegno, alla vitalità economica e sociale della Maremma. Il mio obiettivo sarà portare nelle sedi di rappresentanza le esigenze concrete delle nostre imprese, con particolare attenzione al commercio di vicinato, ai pubblici esercizi, al turismo e alle tante piccole attività che costituiscono l’ossatura della nostra economia».

«Abbiamo davanti sfide importanti – prosegue Mei –: contrastare la desertificazione commerciale, sostenere la competitività delle imprese, favorire l’innovazione, migliorare l’accesso al credito e valorizzare le potenzialità turistiche della Maremma. Sono temi che richiedono risposte concrete e un confronto costante tra associazioni di categoria, istituzioni e mondo imprenditoriale. Metterò a disposizione la mia esperienza e il mio impegno affinché la voce del nostro territorio possa contribuire alle scelte che riguardano il futuro delle imprese».

La dichiarazione di Biondi

«L’ingresso di Massimiliano Mei nella presidenza nazionale e nel consiglio camerale rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la nostra organizzazione – sottolinea Andrea Biondi, direttore provinciale di Confesercenti Grosseto –. È il riconoscimento di un percorso associativo costruito attraverso l’impegno, il confronto e la presenza quotidiana al fianco degli imprenditori. Ma soprattutto rappresenta un’opportunità per rafforzare ulteriormente la capacità della nostra associazione di incidere nelle scelte che riguardano il futuro economico della provincia».

«Questi incarichi – conclude Biondi – ci incoraggiano a proseguire con ancora maggiore determinazione nel nostro lavoro. Una rappresentanza più forte a livello nazionale e camerale significa maggiori opportunità per portare all’attenzione delle istituzioni le esigenze delle imprese maremmane, contribuendo a costruire condizioni favorevoli allo sviluppo economico, alla crescita del turismo e alla salvaguardia del tessuto commerciale dei nostri centri urbani e dei piccoli borghi».