GROSSETO – La Regione Toscana ha emesso una nuova allerta meteo per la giornata di oggi, martedì 20 ottobre, e per domani, mercoledì 21 ottobre. Sono previsti temporali anche di forte intensità, vento sostenuto e mareggiate, con particolare attenzione all’Arcipelago Toscano e alle zone costiere, compresa la provincia di Grosseto.

Allerta arancione per temporali forti dalle ore 18 di oggi fino alla mezzanotte sull’Isola d’Elba e sull’Arcipelago Toscano. Sul resto della regione è invece in vigore un’allerta gialla per temporali forti, valida fino alle ore 12 di domani, mercoledì 21 ottobre.

Secondo le previsioni diffuse dalla Regione Toscana, dal tardo pomeriggio di oggi sono attesi temporali inizialmente sull’Arcipelago e lungo la costa, con fenomeni che potranno estendersi rapidamente al resto del territorio regionale nel corso della serata.

Particolare attenzione anche al vento di Scirocco, previsto in rinforzo durante il pomeriggio e la sera di oggi. Le raffiche potranno raggiungere gli 80-100 chilometri orari sull’Arcipelago e lungo la costa centro-meridionale, mentre sulla costa settentrionale e nel Grossetano sono previste raffiche fino a 60-80 chilometri orari.

La Regione ha inoltre emesso un’allerta gialla per mareggiate, valida per tutta la giornata di domani lungo la costa toscana e sull’Arcipelago.

Per mercoledì 21 ottobre è prevista anche un’allerta gialla per rischio vento, che interesserà la costa centrale, l’Arcipelago Toscano e l’Alto Mugello.

In provincia di Grosseto, dunque, l’attenzione è rivolta soprattutto ai temporali attesi tra il tardo pomeriggio e la notte, al rinforzo dei venti di Scirocco e alle condizioni del mare lungo il litorale.

Si raccomanda prudenza negli spostamenti, in particolare durante i fenomeni temporaleschi più intensi, e nelle zone costiere esposte alle forti raffiche di vento e alle mareggiate. È inoltre consigliabile seguire gli aggiornamenti della Protezione civile e della Regione Toscana sull’evoluzione delle condizioni meteorologiche.