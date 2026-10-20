PORTOFERRAIO – Il Parco uniforma le tariffe per le isole di Gorgona, Pianosa e Giannutri. La revisione è legata alla necessità di garantire la manutenzione delle opere realizzate e migliorare la qualità della fruizione, in un contesto di risorse pubbliche più limitate.

Dal 1° gennaio 2027 il ticket di accesso alle isole di Gorgona, Pianosa e Giannutri sarà uniformato a 9 euro per visitatore. La decisione è stata approvata all’unanimità dal Consiglio direttivo del Parco nazionale Arcipelago Toscano, con l’obiettivo di rafforzare le risorse disponibili per la gestione delle isole e assicurare nel tempo la conservazione e la piena funzionalità degli interventi realizzati.

«Nel corso degli anni, il Parco ha investito in opere infrastrutturali, manutenzioni e progetti di conservazione e valorizzazione ambientale sulle tre isole – dice il Parco in una nota – Interventi che rappresentano un patrimonio importante, ma che richiedono una manutenzione costante per continuare a garantire condizioni adeguate di tutela, sicurezza e fruibilità. Tra il 2000 e il 2024 l’Ente ha investito 5.527.214 € a fronte di un totale di entrate dalla vendita di diritti di accesso all’area e dei servizi turistici di 3.911.304 €».

«In un quadro caratterizzato da una progressiva contrazione delle risorse pubbliche disponibili, diventa quindi necessario individuare strumenti che consentano di sostenere nel tempo i costi di gestione e manutenzione, senza compromettere il lavoro svolto e la possibilità di programmare ulteriori interventi di miglioramento» ricorda il Parco.

La revisione delle tariffe risponde a questa esigenza. L’uniformazione del ticket a 9 euro permetterà di adottare un criterio omogeneo per le tre isole, mantenendo le esenzioni già previste per le categorie aventi diritto.

«L’obiettivo è garantire che gli investimenti realizzati non si esauriscano – ha detto il Presidente del Parco Matteo Arcenni – ma continuino a produrre benefici nel tempo, attraverso una cura costante dei luoghi, una migliore qualità della fruizione e una maggiore attenzione alla prevenzione del degrado. Un impegno particolarmente importante per isole di elevato valore naturalistico, dove la gestione delle presenze e la manutenzione delle strutture devono conciliarsi con la fragilità degli ecosistemi. Il Consiglio Direttivo sta lavorando a nuovi progetti per le isole minori dell’Arcipelago Toscano con particolare attenzione a Gorgona, Giannutri e Pianosa, alle pinete dell’Isola del Giglio, ai castagneti elbani e alla salvaguardia della montagna elbana».

Il Parco proseguirà nella programmazione degli interventi sulle tre isole, con l’obiettivo di coniugare tutela ambientale, cura del territorio e qualità dell’esperienza dei visitatori.