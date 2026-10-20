GROSSETO. Incendio di vegetazione nel pomeriggio di oggi, martedì 20 ottobre, lungo la strada provinciale delle Polesine, nel territorio della provincia di Grosseto (Foto: Lorenzo Mancineschi).

Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento delle fiamme che hanno interessato la vegetazione lungo la strada e un’estesa area di canneto.

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Nell’area coinvolta dalle fiamme era presente un’abitazione. L’intervento dei Vigili del fuoco, coadiuvato dal personale del Consorzio di Bonifica, ha consentito di contenere l’incendio, impedendo che le fiamme raggiungessero l’edificio. Il personale del Consorzio ha effettuato solchi di contenimento per evitare la propagazione delle fiamme e contribuire alla messa in sicurezza della zona interessata.

Al momento non sono disponibili informazioni sull’estensione dell’incendio, sulle cause che lo hanno provocato e sull’eventuale presenza di persone coinvolte.