FOLLONICA – Si chiude con una pioggia di titoli e medaglie sui campi di regata nazionali la stagione agonistica della squadra RS 500 della Lega Navale Italiana – Sezione di Follonica. Nelle acque del Lago di Como, a Colico, i velisti follonichesi sono stati grandi protagonisti del Campionato Italiano della classe, organizzato da PerSport SSD in collaborazione con GEAS NBC Vela Colico.

La competizione, condizionata dalle bizze del meteo che ha consentito di disputare le tre prove in programma unicamente nella giornata di sabato 17 ottobre a causa dell’assenza di vento della domenica, ha visto il Mar di Follonica primeggiare nettamente nella flotta nazionale.

A salire sul gradino più alto del podio e a conquistare il titolo di Campioni Italiani assoluti a punteggio pieno sono stati Matteo Gorni e Raffaello Spadini, i quali hanno bissato il successo imponendosi anche nella classifica riservata agli Under 20.

Prestazione di altissimo profilo anche per Federico Bastini e Agata Ferini, che hanno chiuso al secondo posto assoluto, conquistando inoltre la vittoria nella speciale classifica mista.

A completare la straordinaria giornata di squadra della LNI Follonica sono arrivati il buon quarto posto assoluto dell’equipaggio formato da Folco Baronci e Filippo Buti e la pregevole quinta posizione assoluta di Anna Mosso e Camilla Parrinelli, che hanno brillantemente conquistato la prima posizione nella classifica femminile.

Archiviate le ultime prove tecniche del sabato e la giornata di festa e premiazioni a terra della domenica, la Sezione di Follonica celebra così l’ennesimo trionfo di una stagione straordinaria, confermando l’eccellenza del proprio settore giovanile e agonistico.