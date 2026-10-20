ROMA – Il giornalismo attraversa una fase difficile, ma l’informazione radicata nei territori ha qualcosa che nessun algoritmo può sostituire. È il filo che ha attraversato l’assemblea di Anso– Associazione Nazionale Stampa Online, tenutasi venerdì 9 ottobre a Binario F, nella sede italiana di Meta a Roma. Ospite d’eccezione Enrico Mentana, direttore del TgLa7, intervenuto come fondatore ed editore di Open, una delle testate associate ad ANSO, in dialogo con il vicepresidente Giacomo Di Girolamo e il presidente Michele Pinto.

Mentana ha descritto senza giri di parole un settore sotto pressione: «È chiaro ed evidente che le piccole testate, soprattutto online, sono nel pieno di una bufera globale». Motori di ricerca e intelligenza artificiale che rispondono in pochi secondi, frammentazione dell’attenzione, un dibattito pubblico sempre più polarizzato.

Ma proprio in questo scenario, secondo il fondatore di Open, la dimensione locale diventa una risorsa. «Come è successo per la televisione, come è successo per la radio, può resistere soltanto ciò che è estremamente local», ha spiegato. L’informazione a tutti i livelli, dal sito al telegiornale, si nutre di storie, e le storie nascono nei territori: «un serbatoio che non si perde». Di Girolamo ha rilanciato il principio «meno lettori e lettori migliori»: un giornalismo che misura il proprio valore nel rapporto con la comunità più che nei numeri, e che ANSO incarna rappresentando «le cento o le mille periferie d’Italia».

Mentana ha sottolineato anche il valore di affrontare insieme le sfide del settore: «Se si sta tutti insieme si tenta di sopravvivere tutti insieme». E, rispondendo a una domanda di Michele Pinto sul confine tra imparzialità e necessità di prendere posizione, ha richiamato la coscienza professionale di ciascuno: «Ognuno è responsabile e prezioso custode del suo fare giornalismo».

L’assemblea ha fatto il punto sui lavori in corso: il nuovo statuto dell’associazione e il monitoraggio aggregato del traffico delle testate associate. Nel pomeriggio, sempre a Binario F, ANSO ha promosso la tavola rotonda “Redazioni aumentate: AI tra produttività e diritti”, con Meta, Adnkronos, LaC News e rappresentanti delle istituzioni.

«Confrontarci con Enrico Mentana ed essere ospitati da Meta non è un punto d’arrivo», ha commentato il presidente Michele Pinto, «ma la conferma che le testate locali, quando parlano con una voce sola, vengono ascoltate. Il nostro impegno è rendere questa voce sempre più rappresentativa».