MAGLIANO IN TOSCANA – Cna Grosseto attiva un nuovo sportello di consulenza alla persona in paese. Da giovedì 22 ottobre, il personale qualificato sarà presente in via Giuseppe Mazzini 12, per offrire un nuovo servizio di consulenza alla persona sul territorio.
Ogni giovedì, dalle 14.30 alle 17, i cittadini potranno ricevere informazioni e assistenza pratica.
Lo sportello di consulenza di Magliano in Toscana si aggiunge alle 10 sedi distribuite sul territorio della provincia di Grosseto.
Per informazioni è possibile scrivere a [email protected] oppure a [email protected] o chiamare il numero 0564 471213.