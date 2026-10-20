CASTELL’AZZARA – La Regione Toscana ha finanziato con 175.930,47 euro, interamente a proprio carico, il progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi contro il rischio idrogeologico sulla strada Pitigliano-Santa Fiora, nella zona nord di Castell’Azzara. Il tratto interessato è quello tra il cimitero e la località conosciuta come «Madonnina».

Il decreto della Regione

Le risorse sono state impegnate a favore del Comune con il decreto dirigenziale regionale n. 22534 del 9 ottobre 2026, nell’ambito del secondo stralcio del Documento operativo per la difesa del suolo 2026. Il decreto individua il Comune come ente competente per la progettazione. I fondi sono ripartiti sulle annualità 2026, 2027 e 2028, secondo il quadro finanziario previsto dal provvedimento.

A cosa serve il finanziamento

Il finanziamento permetterà di sviluppare gli approfondimenti tecnici necessari per definire le soluzioni ai dissesti presenti nell’area. La progettazione è un passaggio fondamentale per programmare i successivi interventi e quantificarne i costi.

Il sindaco: «Un passo concreto»

«Questo finanziamento ci permette di compiere un passo concreto per affrontare le criticità di un tratto di strada importante per Castell’Azzara – dichiara il sindaco Tullio Tenci –. La sicurezza del territorio richiede un lavoro di analisi e progettazione che costituisce la base indispensabile per arrivare alla realizzazione delle opere. Con queste risorse potremo definire gli interventi necessari tra il cimitero e la Madonnina e disporre di un progetto con cui lavorare per ottenere i finanziamenti destinati ai lavori. Ringraziamo la Regione Toscana per l’attenzione riservata al nostro territorio».

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