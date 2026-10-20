GROSSETO – Confagricoltura Grosseto accoglie con favore i dodici milioni di euro stanziati dalla Regione Toscana per le imprese agricole alle prese con il caro carburanti, ma chiede di affiancare all’intervento emergenziale una strategia di lungo periodo. L’associazione sollecita anche chiarezza sulle modalità con cui verranno assegnate le risorse.

«Un risultato che non era scontato»

«Prendiamo atto – spiega il direttore di Confagricoltura Grosseto Paolo Rossi – che la Regione Toscana ha accolto la segnalazione fatta all’assessorato il 9 ottobre scorso e apprezziamo il risultato che in prima battuta non era dato per scontato per le dichiarate difficoltà di bilancio. Adesso occorre definire criteri efficaci per l’erogazione dei sostegni e costruire un progetto organico per l’agricoltura toscana».

Per l’associazione la misura è determinante per le imprese agricole toscane, che oltre ai rincari del gasolio devono fare i conti con l’aumento dei costi dei fertilizzanti e di altri fattori produttivi. Secondo Confagricoltura, questi aumenti rischiavano di mettere in discussione le future semine.

Un tavolo tecnico per i criteri

Rossi invita la Regione a chiarire come verranno assegnate le risorse, perché i contributi rispondano alle esigenze concrete delle aziende. «Auspichiamo – prosegue – la convocazione di un tavolo tecnico per individuare criteri di erogazione efficaci e trasparenti, in grado di raggiungere le imprese che stanno affrontando le maggiori difficoltà, quelle imprese che producono reddito e occupazione».

Tocchi: «Servono politiche che prevengano le crisi»

Il presidente di Confagricoltura Grosseto Attilio Tocchi sottolinea che «non possiamo limitarci a intervenire ogni volta che si presenta una nuova emergenza. Servono politiche capaci di prevenire gli effetti delle crisi e garantire maggiore stabilità al sistema agricolo.»

Per Tocchi il problema riguarda anche il metodo con cui vengono distribuite le risorse pubbliche. L’obiettivo, spiega, deve essere superare interventi frammentati e occasionali, puntando su una programmazione che consideri l’agricoltura toscana nel suo complesso.

Un piano di sviluppo rurale e un tavolo con tutta la filiera

«Ci aspettiamo – afferma Tocchi – un piano di sviluppo rurale, con priorità definite e strumenti coerenti con le necessità delle imprese. Per questo proponiamo un tavolo intersettoriale che coinvolga tutti i componenti della filiera produttiva, dagli agricoltori, ai trasformatori, ai commercianti e ai consumatori, al fine di condividere proposte, individuare le criticità e orientare gli investimenti verso obiettivi concreti. La risposta potrebbe arrivare dalla Conferenza regionale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale? Lo speriamo».

Un approccio che, secondo l’associazione, è indispensabile per rafforzare la capacità delle aziende di affrontare le turbolenze dei mercati e l’aumento dei costi di produzione.

«Se le aziende non reggono, ne risente tutta la filiera»

«L’impresa agricola – conclude Tocchi – è il fulcro di un sistema che garantisce produzione alimentare, occupazione e presidio del territorio. Se le aziende non riescono a sostenere il peso delle crisi ricorrenti, le conseguenze si estendono all’intera filiera e alle comunità. I 12 milioni annunciati dalla Regione rappresentano un segnale positivo, ma devono essere l’inizio di un percorso più ampio perché senza visione strategica e interventi continuativi, rischiamo di compromettere la sostenibilità economica di tante imprese agricole toscane».

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