GROSSETO – Francesca Carnicelli è la nuova presidente della Camera penale di Grosseto. L’assemblea degli iscritti, che aderisce all’Unione delle camere penali italiane, ha eletto il nuovo consiglio direttivo.

Il nuovo consiglio direttivo

Oltre alla presidente, avvocata Francesca Carnicelli, il direttivo è composto dal vicepresidente Romano Lombardi e dalla segretaria Camilla Toninelli. Consiglieri sono gli avvocati Alessandro Bartolozzi, Riccardo Lottini, Marco Biagioli e Alessandro Sorace.

Gli impegni del direttivo

Il nuovo direttivo proseguirà l’impegno della Camera penale nella difesa dei diritti e delle garanzie del cittadino nel processo penale, nella formazione degli avvocati penalisti e nel confronto costante con la magistratura e con le istituzioni del territorio.

I ringraziamenti

La presidente e l’intero consiglio direttivo rivolgono un sentito ringraziamento al presidente uscente, l’avvocato Massimiliano Arcioni, per il lavoro svolto, e a tutti gli iscritti per la fiducia accordata.

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