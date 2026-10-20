FOLLONICA – A stagione sportiva già iniziata, le associazioni sportive non sanno ancora quali palestre potranno usare, perché non è stato pubblicato il bando per le palestre. Lo denunciano i consiglieri e le consigliere comunali di opposizione, che hanno diffidato il Comune a pubblicare l’avviso entro ventiquattro ore QUI LA DOMANDA.

La domanda d’attualità al sindaco e all’assessora

«Com’è possibile arrivare alla seconda metà di ottobre senza aver ancora pubblicato il bando? – si chiedono Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Andrea Pecorini e Francesca Stella –. Abbiamo presentato una domanda d’attualità al sindaco Matteo Buoncristiani e all’assessora allo Sport Azzurra Droghini per chiedere spiegazioni di una gestione che rischia di penalizzare società sportive, atleti e famiglie».

I tempi degli ultimi anni

Per la stagione 2024/2025 il bando era stato approvato il 25 luglio e gli spazi assegnati il 19 settembre. Per il 2025/2026 la determina risaliva al 5 agosto e l’assegnazione all’8 ottobre. Quest’anno la determina è stata approvata soltanto il 6 ottobre e, a distanza di quattordici giorni, l’avviso pubblico per le associazioni sportive, secondo l’opposizione, non risulta ancora firmato e pubblicato.

La diffida al Comune

All’albo pretorio, spiegano i consiglieri, è stata pubblicata solo la determina, con in allegato l’avviso e la domanda di partecipazione in formato word. I documenti non sono stati firmati digitalmente né pubblicati in PDF. Questo, sostengono, impedisce di aprire il termine di dieci giorni di cui le società hanno bisogno per partecipare. Per questo stamattina hanno diffidato formalmente l’amministrazione a pubblicare l’avviso entro ventiquattro ore.

«Un ulteriore rinvio, dopo tempistiche già così dilatate, aggraverebbe il pregiudizio per tutta la comunità sportiva follonichese e di quanto accaduto chiederemo conto anche in Consiglio comunale – aggiungono Betti, Ciompi, Giorgieri, Pecorini e Stella –».

Le palestre scolastiche d’estate e il rischio migrazione

«A tutto questo si aggiunge un’occasione mancata: la legge Berruto ha introdotto nuove opportunità per favorire l’utilizzo delle palestre scolastiche anche durante i periodi di sospensione delle lezioni. Perché l’amministrazione non ha lavorato per consentire alle associazioni di utilizzare gli impianti anche d’estate, valorizzando le strutture esistenti e sostenendo concretamente lo sport cittadino?», si chiedono i consiglieri.

«Nel frattempo, le società devono programmare corsi e allenamenti, gli istruttori organizzare le attività e le famiglie garantire ai propri figli la possibilità di fare sport – proseguono Betti, Ciompi, Giorgieri, Pecorini e Stella –. C’è anche il rischio della migrazione sportiva: senza spazi e orari adeguati, ragazze e ragazzi potrebbero rivolgersi a società dei comuni limitrofi, allontanandosi dal tessuto sportivo follonichese».

Le richieste a sindaco e assessora

I consiglieri chiedono al sindaco e all’assessora di chiarire le ragioni della situazione, di indicare tempi certi per la pubblicazione dell’avviso e per l’assegnazione delle palestre, e di spiegare quali soluzioni intendono adottare per garantire lo svolgimento delle attività.

«Lo sport non si sostiene con gli slogan, i post patinati e i reel sui social, ma mettendo le associazioni nelle condizioni di lavorare – concludono Betti, Ciompi, Giorgieri, Pecorini e Stella –. Chi investe tempo, energie e risorse per offrire opportunità ai giovani merita risposte concrete. Il sindaco e l’assessora si assumano le proprie responsabilità politiche: il tempo perso dall’amministrazione non può trasformarsi in opportunità negate ai ragazzi e in un danno per tutto lo sport di base».

LE ALTRE NOTIZIE DI FOLLONICA